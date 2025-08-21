Dlaczego wojsko wyjechało na drogi?

Jeśli w ostatnim czasie zauważymy na drogach wzmożony ruch kolumn wojskowych, nie powinniśmy się obawiać. Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiada, że od połowy sierpnia do końca września pojazdów wojskowych na drogach będzie więcej z powodu prowadzenia serii ćwiczeń opatrzonych nazwą "Żelazny Obrońca". Te w najbliższych tygodniach prowadzone będą na poligonach w całym kraju.

Sztab Generalny zapowiada, że pojazdów należy spodziewać się na autostradach, ekspresówkach i drogach krajowych "niemal we wszystkich województwach" naszego kraju. Zaznaczono, że przejazdy kolumn "będą także elementem szkolenia". Z drugiej strony kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, kolumny wojskowe nie będą zbytnio utrudniać komfortu podróżowania. Sztab zadeklarował, że przemieszczanie się ich jest koordynowane w taki sposób, by zminimalizować utrudnienia w ruchu. Za eskortę kolumn odpowiadać będzie Żandarmeria Wojskowa i pododdziały regulacji ruchu, w porozumieniu z policją i lokalnymi władzami.

Jak wygląda kolumna wojskowa?

W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami kolumnę tworzą pojazdy spełniające określone wymagania. Pierwszy pojazd oznaczony jest tablicą pomarańczową i niebieską chorągiewką po stronie kierowcy (jeśli kolumna liczy sześć i więcej pojazdów). Ostatni pojazd wyposażony jest w tablicę pomarańczową i zieloną chorągiewkę (jeśli kolumna liczy sześć i więcej pojazdów). Ponadto pojazdy muszą korzystać ze świateł ostrzegawczych. W jednej kolumnie może poruszać się maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej pół kilometra.

Czy można wyprzedzać kolumny wojskowe?

Kolumny wojskowe same w sobie nie mają statusu uprzywilejowanego, a to oznacza, że muszą poruszać się zgodnie z ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kolumnę pilotuje policja lub też żandarmeria wojskowa. Wówczas staje się ona kolumną uprzywilejowaną. To zaś oznacza, że można ją wyprzedzić tylko poza terenem zabudowanym, w wyznaczonych miejscach.

Jeśli jednak policja nie pilotuje pojazdów, ale ich grupa spełnia wszystkie wymogi prawne kolumny, wyprzedzanie jest również dozwolone, ale wyłącznie w całości. Nie wolno wjeżdżać między pojazdy, które tę kolumnę tworzą. Na drogach innych niż autostrady może to być problem, ponieważ kierowcy planujący taki manewr muszą mieć do dyspozycji odpowiednio długi i wolny odcinek drogi.

Jeśli jednak na drodze poruszają się pojedyncze pojazdy wojskowe, które nie kształtują formalnej kolumny, ich wyprzedzanie jest dozwolone na standardowych zasadach. I tak w miejscach, gdzie jest to legalne i nie przekraczamy prędkości, wyprzedzać pojazdy wojskowe można. Co więcej, w takiej sytuacji można także wjeżdżać miedzy nie.

Czy można nagrywać kolumny wojskowe?

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń osób, które zabezpieczają przejazd, a także o zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Podkreślono przy tym, by nie publikować zdjęć, miejsca ani też czasu, w jakim przejeżdżały kolumny. Nie należy także udostępniać danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych samolotów czy helikopterów.

