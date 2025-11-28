Black Friday na stacjach paliw. Taniej za litr nawet o 40 gr

W skrócie Niektóre sieci stacji paliw w całej Polsce oferują znaczne obniżki cen z okazji Black Week i Black Friday, obejmujące różne rodzaje paliw oraz produkty gastronomiczne.

Aby skorzystać z promocji, kierowcy muszą posiadać odpowiednie aplikacje poszczególnych sieci, które umożliwiają aktywację rabatów i kuponów.

W obliczu rosnących cen paliw, takie promocje to dla kierowców szansa na oszczędności podczas weekendowego tankowania.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ogólnoświatowe obniżki cen związane z Black Friday lub Black Week pojawiają się już nie tylko w sklepach internetowych czy galeriach handlowych, ale także w salonach sprzedaży samochodów czy na stacjach paliw. Spora część łowców okazji celowo wstrzymuje się z zakupami przez dłuższy czas, aby właśnie pod koniec listopada skorzystać ze zmasowanych promocji. Bardzo dobrą wiadomość mamy również dla kierowców, którzy na niektórych stacjach paliw będą mogli skorzystać z rabatów.

Black Friday na stacjach paliw MOL. Taniej nawet o 40 gr za litr

Black Week zorganizowany został również przez sieć stacji paliw MOL. Od 28.11 do 1.12 kierowcy posiadający aplikację MOL Move mogą skorzystać z rabatów na paliwo:

EVO 98 Plus i EVO Diesel Plus - 40 gr/l,

EVO 95 i EVO Diesel - 25 gr/l,

LPG - 15 gr/l.

Dodatkowo kupując kawę lub hot doga, drugi produkt otrzymacie za 1 zł i co ciekawe, produkty można dowolnie mieszać. W ramach jednego tankowania rabat naliczany jest do maksymalnie 100 litrów, a kluczowym wymogiem jest jednak posiadanie aplikacji MOL Move, z której obecnie korzysta blisko 1,5 mln kierowców. To za jej pośrednictwem można aktywować promocje na paliwo oraz dodatkowe oferty gastronomiczne w Fresh Corner.

W Koszalinie kierowcy zatankują taniej. Black Friday na MZK Koszalin

Dołączenie do akcji Black Friday ogłosiła także stacja MZK Koszalin. Akcja promocyjna rozpoczęła się 28 listopada o godzinie 6 rano i potrwa również do 6 rano 29 listopada. Kierowcy przez 24 godziny będą mogli skorzystać z obniżki o 40 groszy za litr Pb95, Pb98 oraz ON.

W mediach społecznościowych stacja paliw podzieliła się również ważną informacją dla zmotoryzowanych - w trakcie godzin otwarcia stacji paliw obowiązuje cena niższa o 40 gr od tej, która widoczna jest na pylonie, natomiast po zamknięciu punktu cena na pylonie uwzględnia już promocję.

BP z tańszą kawą. Promocja potrwa tylko jeden dzień

Z kolei sieć stacji paliw BP twierdzi, że Black Friday smakuje najlepiej, gdy kosztuje połowę. Mowa o czarnej kawie, którą 28 listopada można kupić taniej o 50 proc. Aby skorzystać z obniżki należy posiadać aplikację BPme oraz aktywować kupon. Kierowcy mogą wybrać w promocyjnej cenie kawę czarną lub espresso.

Black Week na stacjach Amica. Taniej nawet o 30 groszy za litr

Szaleństwo obniżkowe trwa, a sieć stacji paliw Amica rozpoczęła Black Week już 21 listopada. W aplikacji na kierowców czekają kupony rabatowe w wysokości:

30 gr/l na Pb i ON

10 gr/l na LPG

kawa, batony Dare i napoje Impet tylko 2,99 zł.

Co najważniejsze, akcja trwa do 30 listopada, a zniżka na paliwo może być trzykrotnie wykorzystana w czasie trwania promocji, przy czym jednorazowo można zatankować do 40 litrów paliwa. Niezbędne jest posiadanie aplikacji Amica.

Ceny paliw rosną. Kierowcy mają szansę zaoszczędzić w ten weekend

Według ekspertów z portalu e-petrol.pl w ostatnich dniach cen paliw wzrosły, a szczególnie powodów do zadowolenia nie mają właściciele pojazdów z silnikiem Diesla. Olej napędowy - którego ceny wyraźnie wzrosły w sprzedaży hurtowej - podrożał w ostatnich dniach o 14 groszy, a obecnie za litr należy zapłacić 6,33 zł. Podwyżka - choć nie tak drastyczna - bo o 5 groszy, objęła także LPG, które średnio kosztuje aktualnie 2,64 zł za litr. Co ciekawe, benzyna 95 staniała o 3 grosze i kosztuje 5,94 zł/l.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL