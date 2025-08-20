Sygnalizator S-3 to największa zmora kierowców. Jeden błąd i mandat 500 zł

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Temat zawracania na skrzyżowaniu - gdzie ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną -nadal jest największą zmorą kierowców. Mowa oczywiście o sytuacjach, gdy pojawia się tzw. sygnalizacja kierunkowa S-3. Nieznajomość przepisów doprowadza do sytuacji kolizyjnych, a także zagrożona jest mandatem karnym.

Czy w tej sytuacji zawracanie jest dozwolone?
Spis treści:

  1. Sygnalizator kierunkowy S-3. W jakich przypadkach można zawrócić na skrzyżowaniu?
  2. Czym różni się zielona strzałka od zielonego okrągłego światła na sygnalizatorze?
  3. Trzy rodzaje zielonych strzałek na sygnalizatorze S-3
  4. B-23 - ten znak kategorycznie zabrania zawracania na skrzyżowaniu
  5. Jaki mandat grozi za zawracanie w nieprawidłowym miejscu?

Spora część zmotoryzowanych otwarcie przyznaje, że nie do końca zna zasady funkcjonowania sygnalizatora S-3. Nie jest to problem enigmatycznej definicji, a w dużej mierze wynika z podobieństw do strzałki S-2. W jaki sposób je zatem rozróżnić?

Sygnalizator kierunkowy S-3. W jakich przypadkach można zawrócić na skrzyżowaniu?

Głównym problemem jest mylne interpretowanie sygnalizatorów S-2 oraz S-3. Pierwszy z nich to niewielka zielona strzałka znajdująca się obok właściwego sygnalizatora, która działa jak znak STOP. Pomimo wyświetlanego koloru zielonego niezbędne jest zatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem, ustąpienie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, a dopiero następnie dozwolone jest wykonanie skrętu. Warto wiedzieć, że strzałka w lewo S-2 pozwala na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Sygnalizator S-3 sprawia najwięcej problemów, ponieważ zawracanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wyświetlana jest strzałka wskazująca zarówno skręt w lewo, jak i zawracanie lub samo zawracanie. Jeżeli wyświetlana jest tylko pojedyncza strzałka w lewo, kategorycznie zabrania się wykonywania tego manewru. Tego rodzaju sygnalizacja celowo stosowana jest w miejscach, gdzie kierowcy zawracając mogliby doprowadzić do sytuacji kolizyjnej.

Czym różni się zielona strzałka od zielonego okrągłego światła na sygnalizatorze?

Sygnał wyświetlany na sygnalizatorze S-3 różni się od zwykłego okrągłego sygnału tym, że zezwala na jazdę lub jej zabrania tylko we wskazanym kierunku lub kierunkach. Natomiast okrągłe zielone światło obowiązuje we wszystkich kierunkach.

Sygnalizacja świetlna
Sygnalizator S-1 z okrągłym światłem zezwala lub zabrania jazdy we wszystkich kierunkach.123RF/PICSEL

Zgodnie z § 97 pkt 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych "sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu".

Trzy rodzaje zielonych strzałek na sygnalizatorze S-3

Na sygnalizatorze S-3 mogą być wyświetlane trzy różne rodzaje strzałek:

  • skierowana w lewo, która zezwala na skręt, ale zabrania zawracania,
  • skierowana w lewo oraz w dół, która pozwala na skręcenie w lewo oraz zawracanie,
  • skierowana w dół, która pozwala na zawracanie, ale zabrania wykonania skrętu w lewo.
Trzy sygnalizatory drogowe z zielonymi strzałkami symbolizującymi dozwolone manewry: skręt w lewo, skręt w lewo i zawracanie oraz wyłącznie zawracanie, z opisami wyjaśniającymi zasady ruchu.
Trzy rodzaje kierunków strzałek na sygnalizatorze S-3.INTERIA.PL

B-23 - ten znak kategorycznie zabrania zawracania na skrzyżowaniu

Zawracanie jest kategorycznie zabronione na skrzyżowaniu, gdy ustawiony jest znak B-23, czyli zakaz zawracania, który może funkcjonować zarówno z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej, a także znak B-21 oznaczający zakaz skrętu w lewo oraz zawracania. Kierowca nie może wykonać tego manewru również wtedy, gdy sygnalizator S-3 wyświetla strzałkę skierowaną w lewo.

Zawracanie na skrzyżowaniu wydaje się proste, ale część znaków drogowych może być myląca. Kiedy nie można zawracać na skrzyżowaniu?
Znak B-23, czyli zakaz zawracania123rf /123RF/PICSEL / swidwin.policja.gov.pl123RF/PICSEL

Kierowcy powinni pamiętać, że zawracanie jest dozwolone, gdy nie zabrania tego znak B-23, na skrzyżowaniu znajduje się tradycyjny sygnalizator z okrągłymi światłami - pod warunkiem, że ustąpią pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego - a także przy sygnalizatorze S-2. Warto również wiedzieć, że wykonanie tego manewru jest możliwe, gdy ustawione są znaki F-10 oraz F-11, które wskazują kierunek jazdy z poszczególnych pasów, ale tylko w przypadku, gdy znajduje się na nich strzałka odchodząca w lewo, np. od strzałki skierowanej na wprost i nie zabraniają tego inne znaki.

Sławomir Matz
Sławomir Matz

Jaki mandat grozi za zawracanie w nieprawidłowym miejscu?

Zawracanie w zabronionym miejscu nie tylko zagrożone jest mandatem karnym, ale przede wszystkim doprowadza do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Wysokość kary uzależniona jest od złamanego zakazu:

  • nieprzestrzeganie oznaczeń poziomych, czyli zawracanie z pasa, z którego dozwolony jest inny kierunek jazdy - 250 zł,
  • zawracanie w sposób utrudniający ruch lub stwarzający zagrożenie - 200-400 zł,
  • zawracanie mimo znaku B-23 lub B-21 - do 5 tys. zł oraz 5 punktów karnych,
  • zawracanie przy sygnalizatorze S-3, który wyświetla strzałkę skierowaną tylko w lewo - 500 zł oraz 8 punktów karnych,
  • niezatrzymanie się przed sygnalizatorem S-2, gdy kierowca zawraca na warunkowej strzałce - 100 zł i 6 punktów karnych.
