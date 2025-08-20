Spora część zmotoryzowanych otwarcie przyznaje, że nie do końca zna zasady funkcjonowania sygnalizatora S-3. Nie jest to problem enigmatycznej definicji, a w dużej mierze wynika z podobieństw do strzałki S-2. W jaki sposób je zatem rozróżnić?

Sygnalizator kierunkowy S-3. W jakich przypadkach można zawrócić na skrzyżowaniu?

Głównym problemem jest mylne interpretowanie sygnalizatorów S-2 oraz S-3. Pierwszy z nich to niewielka zielona strzałka znajdująca się obok właściwego sygnalizatora, która działa jak znak STOP. Pomimo wyświetlanego koloru zielonego niezbędne jest zatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem, ustąpienie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, a dopiero następnie dozwolone jest wykonanie skrętu. Warto wiedzieć, że strzałka w lewo S-2 pozwala na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Sygnalizator S-3 sprawia najwięcej problemów, ponieważ zawracanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wyświetlana jest strzałka wskazująca zarówno skręt w lewo, jak i zawracanie lub samo zawracanie. Jeżeli wyświetlana jest tylko pojedyncza strzałka w lewo, kategorycznie zabrania się wykonywania tego manewru. Tego rodzaju sygnalizacja celowo stosowana jest w miejscach, gdzie kierowcy zawracając mogliby doprowadzić do sytuacji kolizyjnej.

Czym różni się zielona strzałka od zielonego okrągłego światła na sygnalizatorze?

Sygnał wyświetlany na sygnalizatorze S-3 różni się od zwykłego okrągłego sygnału tym, że zezwala na jazdę lub jej zabrania tylko we wskazanym kierunku lub kierunkach. Natomiast okrągłe zielone światło obowiązuje we wszystkich kierunkach.

Sygnalizator S-1 z okrągłym światłem zezwala lub zabrania jazdy we wszystkich kierunkach. 123RF/PICSEL

Zgodnie z § 97 pkt 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych "sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu".

Trzy rodzaje zielonych strzałek na sygnalizatorze S-3

Na sygnalizatorze S-3 mogą być wyświetlane trzy różne rodzaje strzałek:

skierowana w lewo, która zezwala na skręt, ale zabrania zawracania,

skierowana w lewo oraz w dół, która pozwala na skręcenie w lewo oraz zawracanie,

skierowana w dół, która pozwala na zawracanie, ale zabrania wykonania skrętu w lewo.

Trzy rodzaje kierunków strzałek na sygnalizatorze S-3. INTERIA.PL

B-23 - ten znak kategorycznie zabrania zawracania na skrzyżowaniu

Zawracanie jest kategorycznie zabronione na skrzyżowaniu, gdy ustawiony jest znak B-23, czyli zakaz zawracania, który może funkcjonować zarówno z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej, a także znak B-21 oznaczający zakaz skrętu w lewo oraz zawracania. Kierowca nie może wykonać tego manewru również wtedy, gdy sygnalizator S-3 wyświetla strzałkę skierowaną w lewo.

Znak B-23, czyli zakaz zawracania 123rf /123RF/PICSEL / swidwin.policja.gov.pl 123RF/PICSEL

Kierowcy powinni pamiętać, że zawracanie jest dozwolone, gdy nie zabrania tego znak B-23, na skrzyżowaniu znajduje się tradycyjny sygnalizator z okrągłymi światłami - pod warunkiem, że ustąpią pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego - a także przy sygnalizatorze S-2. Warto również wiedzieć, że wykonanie tego manewru jest możliwe, gdy ustawione są znaki F-10 oraz F-11, które wskazują kierunek jazdy z poszczególnych pasów, ale tylko w przypadku, gdy znajduje się na nich strzałka odchodząca w lewo, np. od strzałki skierowanej na wprost i nie zabraniają tego inne znaki.

Jaki mandat grozi za zawracanie w nieprawidłowym miejscu?

Zawracanie w zabronionym miejscu nie tylko zagrożone jest mandatem karnym, ale przede wszystkim doprowadza do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Wysokość kary uzależniona jest od złamanego zakazu:

nieprzestrzeganie oznaczeń poziomych, czyli zawracanie z pasa, z którego dozwolony jest inny kierunek jazdy - 250 zł,

zawracanie w sposób utrudniający ruch lub stwarzający zagrożenie - 200-400 zł,

zawracanie mimo znaku B-23 lub B-21 - do 5 tys. zł oraz 5 punktów karnych,

zawracanie przy sygnalizatorze S-3, który wyświetla strzałkę skierowaną tylko w lewo - 500 zł oraz 8 punktów karnych,

niezatrzymanie się przed sygnalizatorem S-2, gdy kierowca zawraca na warunkowej strzałce - 100 zł i 6 punktów karnych.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL