W skrócie Wakacyjne tankowanie auta za granicą może wiązać się z ryzykiem kradzieży danych podczas płatności kartą przy dystrybutorze.

Przestępcy montują na stacjach benzynowych skimmery - urządzenia kopiujące dane kart płatniczych.

Zachowanie czujności, dokładne sprawdzanie czytnika i unikanie płatności przy dystrybutorze zmniejsza ryzyko bycia ofiarą oszustwa.

Podróżowanie samochodem w trakcie wakacji może być niezwykle ekscytujące - daje szansę na podziwianie malowniczych tras, odwiedzanie urokliwych miejsc i czerpanie radości z samodzielnej eksploracji. Warto jednak pamiętać, że w niektórych krajach nawet zwykłe czynności, takie jak tankowanie auta, mogą wiązać się z pewnym ryzykiem.

W krajach takich jak USA, Kanada czy Australia kierowcy często płacą kartą przy dystrybutorze, co niestety bywa wykorzystywane przez przestępców. Na wielu stacjach montowane są skimmery - małe, trudne do zauważenia urządzenia, które kopiują dane z kart płatniczych i mogą prowadzić do utraty pieniędzy.

Skimmery nie są niczym nowym. W niektórych krajach to plaga

Skimmery montowane na bankomatach to zagrożenie, które pojawia się od wielu lat, również w Polsce. Niestety problem dotyczy też stacji paliw w krajach, gdzie płatności realizowane są bezpośrednio przy dystrybutorze. Skimmer to niewielkie, trudne do zauważenia urządzenie podłączane do terminala płatniczego, służące do kradzieży danych kart kredytowych i debetowych. W samych Stanach Zjednoczonych zjawisko to kosztuje konsumentów i instytucje finansowe ponad miliard dolarów rocznie.

Urządzenia do skimmingu kart są trudne do wykrycia - wiele z nich jest drukowanych w technologii 3D, aby idealnie dopasować się do zewnętrznej części dystrybutora. Mimo to subtelne sygnały, takie jak luźny lub dziwnie wyprofilowany otwór na kartę, mogą uchronić nas przed utratą pieniędzy. Skimmerzy wykorzystują nieuwagę kierowców - im bardziej się spieszysz, tym większe ryzyko, że padniesz ich ofiarą. Choć może to wydawać się sprzeczne z niepisanymi zasadami stacji paliw, cierpliwość, ostrożność i czujność przy dystrybutorze to absolutna konieczność.

Jak ustrzec się przed oszustwem na stacjach paliw?

Eksperci bezpieczeństwa podkreślają, że dystrybutory na stacjach benzynowych są łatwym celem dla złodziei stosujących skimmery. Często stoją na zewnątrz, bez żadnej ochrony, a ich zamki bywają proste do sforsowania. Wiele terminali - szczególnie w Stanach Zjednoczonych - nadal działa na przestarzałych czytnikach, co pozwala przestępcom błyskawicznie podłączyć urządzenie i ukraść dane z karty. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, aby nie stać się ofiarą kradzieży.

Przed wsunięciem karty delikatnie sprawdź czytnik - jeśli przesuwa się, chwieje lub wydaje się większy niż zwykle, lepiej nie ryzykować. Skimmery często działają jak nakładki na oryginalny czytnik, a różnice w wyglądzie lub w dotyku mogą zdradzić ich obecność.

Zwróć uwagę na naklejki zabezpieczające na dystrybutorze paliwa - jeśli są zerwane, odklejone lub źle przyklejone, może to oznaczać, że ktoś manipulował przy urządzeniu.

Zanim wsadzisz kartę, porównaj swój dystrybutor z sąsiednim - nawet drobne różnice mogą zdradzać manipulację. Oszuści potrafią montować fałszywe klawiatury i ukryte kamery, które pozwalają im przechwycić Twój PIN tuż nad klawiaturą lub za pomocą nakładki.

Jeżeli to możliwe, dokonuj płatności w sklepie, a nie przy dystrybutorze - przestępcom trudniej jest manipulować terminalami w środku. Gdy musisz płacić przy dystrybutorze, wybierz kartę kredytową zamiast debetowej, ponieważ oferuje ona większą ochronę przed oszustwami - m.in. oferowany także w Polsce "chargeback".

