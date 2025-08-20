Warto zacząć od tego, że żadna opona nie jest bezgłośna. Nie słychać tego podczas jazdy, ponieważ dźwięk silnika okazuje się głośniejszy, lecz podstawowym dźwiękiem wydawanym przez opony jest szum. Wydobywa się on wskutek kontaktu ogumienia z nawierzchnią drogi i nie powinien wzbudzać niepokoju. Problem pojawia się wówczas, gdy poza szumem, opona wydaje jeszcze inne niepokojące dźwięki. Wówczas w głowie każdego kierowcy powinna zapalić się lampka ostrzegawcza, której nie należy ignorować.

Słyszysz huczenie? Sprawdź ciśnienie!

Jednym z wielu niepokojących rodzajów dźwięku opon jest donośne huczenie. Gdy staje się ono bardziej uciążliwe, warto sprawdzić jedną podstawową rzecz. Okazuje się, że powodem wydobywania się takiego odgłosu z opon może być niewystarczające ciśnienie powietrza. Niepokojący dźwięk może okazać się mocniej dokuczliwy w przypadku bardziej niedopompowanych opon.

Już nawet 0,5 bara mniej może powodować, że wydobywający się dźwięk będzie wyraźnie słyszalny. Najprostszą receptą na taki problem będzie wizyta na stacji paliw w celu dopompowania powietrza. Huczenie opon jest powodowane przez rosnące opory toczenia i inaczej układający się bieżnik w oponie o zbyt niskim ciśnieniu, w której powierzchnia kontaktu z nawierzchnią jest większa.

Czujesz drganie? Powodem może być wyząbkowanie

Gdy problem hałasujących opon nie ustaje, bardzo możliwe, że ogumienie jest wyząbkowane. Jest to nazwa, którą określa się nierównomierne zużycie bieżnika. Ten niecodzienny problem dotyka głównie opon zamontowanych na tylnej osi pojazdu. Zużyte w niewłaściwy sposób niektóre klocki czoła opony generują większe drgania i powodują, że wewnątrz samochodu słuchać znacznie większe wycie. Wyząbkowanie opony można wyczuć nawet po wibracjach w podłodze samochodu podczas jazdy po gładkim asfalcie. Intensywność drgań powinna być wyższa wraz ze wzrostem prędkości.

Na szczęście okazuje się, że opona zachowująca się w ten sposób nie powinna powodować żadnego niebezpieczeństwa. Warto jednak rozważyć wymianę takiego ogumienia nie tylko z powodu na irytujący dźwięk. Wcześniej dobrze byłoby zadbać o diagnostykę układu jezdnego. Może okazać się, że wyeksploatowane zawieszenie lub źle ustawiona geometria będą powodować, że problem wyząbkowania opony będzie nawracał.

Zużyte opony wydają głośniejsze dźwięki

Czasami niepokojące buczenie, huczenie lub inne dźwięki wydawane przez ogumienie niekoniecznie muszą wskazywać na usterki techniczne, ani na problemy z oponami. Powodem głośniejszego dźwięku opon może okazać się ich wiek. Szczególnie zauważalne może być to w samochodach, które nie są garażowane. Działanie promieni słonecznych, a także zmiany temperatur wpływają na szybsze zużycie opon i twardnienie gumy. Twardsze opony będą zdecydowanie głośniejsze niż miękkie ogumienie, typowe dla nowych opon.

Dźwięk wydawany przez opony to sprawka ich budowy

Ostatnim z powodów niepokojących dźwięków ogumienia może okazać się budowa. Tańsze modele, choć zdecydowanie mniej obciążają budżet, nie zapewniają takiej ochrony przed głośnym dźwiękiem, jak ogumienie z półki premium. Głośność wydawanego dźwięku może być spowodowana także wymiarami opon. Okazuje się, że węższe opony dedykowane małym miejskim samochodom będą zdecydowanie cichsze niż te szerokie.

Czynnikiem hałasotwórczym może okazać się nawet profil ogumienia. Okazuje się, że opony o wyższym profilu jest znacznie łatwiej wyciszyć niż opony o niskim profilu. Między innymi dlatego zapewniają one nieco lepszy komfort jazdy. Istotny okazuje się także indeks nośności. Opony o większym udźwigu są twardsze i mogą generować nieco większy hałas.

