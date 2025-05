Nowe przepisy już są. Będzie więcej uprzywilejowanych motocykli

W skrócie Sejm zalegalizował motocyklowe karetki, które będą docierać tam, gdzie tradycyjne ambulanse mają utrudniony dostęp.

Nowelizacja ustawy precyzuje skład i zadania motocyklowych zespołów ratowniczych oraz określa ich wyposażenie.

Pierwsze motoambulansy oficjalnie rozpoczną służbę 1 lipca 2025 r., a finansowanie będzie jak dla pozostałych zespołów.

Na polskich drogach czasami można było spotkać się z karetkami na dwóch kołach, ale tylko w nielicznych przypadkach były one włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Największym problemem była sama definicja ambulansu, która dyskwalifikowała jednoślady jako pełnoprawne pojazdy ratownicze nawet pomimo tego, że posiadały sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia. Ten jeden zapis sprawił, że przez 23 lata motoambulanse nie zostały włączone do centrali PRM.

Motocyklowe karetki w końcu będą legalne

Motocyklowe jednostki będą pracować od 1 maja do 30 września, do 12 godzin w ciągu jednej doby. Ratownicy medyczni będą docierać do miejsc, do których nie mogą dotrzeć klasyczne karetki. Głównym ich zadaniem będzie znacznie szybsze dotarcie do poszkodowanych podczas większych zgromadzeń, a także w godzinach szczytu.

Motocyklowe jednostki ratownicze (dwu- i trzyosobowe) będą elementem wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, oddzielnie kontraktowanym przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Karetki na dwóch kołach znacznie szybciej docierają do poszkodowanego

Nowy typ zespołów ratownictwa medycznego, czyli jednostki motocyklowe, wprowadziła nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 24 kwietnia bieżącego roku. Przepisy wprowadzają także rozróżnienie na dwu- i trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego. Obecnie ustalony jest minimalny skład zespołów na poziomie dwóch osób. Liczba i rozlokowanie zespołów ratowniczych w terenie określi wojewódzki plan działania systemu PRM.

Ratownik medyczny Dariusz Gronowski zaznaczał, że "nowelizacja ta jest bardzo potrzebna, a zmiany powinny być wprowadzone już dawno temu". Dodał, że bardzo często zdarzały się sytuacje, że na motoambulans na miejsce zdarzenia docierał nawet o 10 minut szybciej niż standardowa karetka. Jego zdaniem w wielu sytuacjach ratownicy na motocyklach są w stanie udzielić poszkodowanemu wystarczającej pomocy. "Dzięki temu klasyczne zespoły ratownictwa medycznego mogłyby zostać zadysponowane do innych zdarzeń" - podsumował.

Na każde 400 tys. mieszkańców będzie przypadać jedna jednostka motocyklowa

W projekcie pojawił się zapis, że na każde 400 tys. mieszkańców powinna przypadać jedna jednostka motocyklowa. Na liście wyposażenia motocyklowych ambulansów znajdują się m.in. automatyczny defibrylator, respirator, urządzenia do pomiaru ciśnienia i saturacji, zestaw do intubacji oraz niezbędne leki. Takie wyposażenie pozwala na przeprowadzenie działań takich, jak klasyczna karetka.

Głównym wyzwaniem okazuje się natomiast montaż przenośnej drukarki, co może brzmieć nieco abstrakcyjnie. Ratownicy i lekarze mają obowiązek wydrukować Kartę Czynności Ratunkowych, a dokument ten musi być przekazany poszkodowanemu lub jego ustawowemu przedstawicielowi.

Motoambulansy niebawem rozpoczną służbę

Pierwsze jednostki motocyklowe mają rozpocząć działalność 1 lipca 2025 r., a ich finansowanie będzie analogiczne do pozostałych naziemnych zespołów ratownictwa medycznego. Do czerwca 2022 r. motoambulansy funkcjonowały jedynie jako wsparcie dla karetki co oznaczało, że na miejsce zdarzenia pomimo ratownika na motocyklu wysyłany był tradycyjny ambulans.

