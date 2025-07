Mazda zniknęła z parkingu szpitala. Złodziej myślał, że nikt jej nie szuka

Samochód zaparkowany od ponad roku na jednym ze strzelińskich parkingów, stał się celem samozwańczego dobroczyńcy. Mężczyzna przeczytał o nim w gazecie, pomyślał, że auto zostało porzucone i postanowił przysłużyć się lokalnej społeczności. Po kilku dniach odwiedziła go policja, lecz nie po to, by podziękować.