W marcu bieżącego roku Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ustanowiło język angielski jako oficjalny język USA na szczeblu federalnym. Od tej pory wszystkie państwowe instytucje nie są już zobowiązane do zapewnienia pomocy językowej osobom, które nie mówią po angielsku.

Okazuje się, że brak znajomości języka angielskiego może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w USA. Za sterami ciężarówek nierzadko zasiadały osoby nieposługujące się językiem angielskim, a co za tym idzie - nierozumiejące znaków drogowych. Nowe regulacje wyostrzyły zmysły funkcjonariuszy pod tym kątem. Od niedawna kierowcy muszą wykazywać się komunikatywnym angielskim w mowie i w piśmie. Pierwsze statystyki pokazują, że wielu kierowców nie spełnia nowych wymogów językowych.

Nowe prawo już zbiera żniwo na amerykańskich drogach. Ukazują to statystyki policyjne ze stanu Wyoming. Niezaliczenie pierwszego etapu egzaminu z języka angielskiego stało się jedną z najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych podczas kontroli. Na 1346 przeprowadzonych kontroli drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, aż 824 z nich zakończyły się zauważonymi problemami. Do pięciu najbardziej powtarzalnych problemów zaliczają się:

Jak zapowiadano, brak znajomości języka angielskiego powodował będzie wykluczenie z możliwości wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki. Osoby mające problem ze zrozumieniem funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej, objęte zostają statusem "out of service". Od tego czasu będą miały 1,5 miesiąca by opanować język.