Spadku zainteresowania nie odczuły natomiast zagraniczne firmy oferujące swoje przyczepy na rodzimym rynku. Niemieckie przedsiębiorstwo Hobby umacnia się na pozycji lidera, a słoweńskiej Adrii zabrakło zaledwie jednej rejestracji, by wyprzedzić Niewiadów. Łącznie w Polsce przybyło w pierwszych sześciu miesiącach 525 przyczep kempingowych, co oznacza spadek o 10,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jakub Faryś prezes PZPM przekonuje, że spadkowy trend ma związek ze zmienionymi trendami wśród klientów, którzy w ostatnim czasie częściej decydują się na zakup kamperów niż przyczep, ponieważ dają one większą swobodę podróżowania.