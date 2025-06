Kamper jako biuro to pomysł, który w ostatnich latach zyskał sporą popularność wśród przedsiębiorców. Teraz, dzięki interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wiadomo dokładnie, jakie zasady obowiązują przy takim rozwiązaniu. Dla tych, którzy chcą połączyć pracę z podróżowaniem, państwo przewiduje możliwość odpisania części kosztów związanych z zakupem i modernizacją kampera.

Kamper jako środek trwały w działalności - co można odliczyć?

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zakup samochodu dostawczego i przerobienie go na kampera, może wprowadzić taki pojazd do ewidencji środków trwałych. Oczywiście pod pewnymi warunkami - pojazd musi być kompletny i gotowy do użytku po zakończeniu prac. Wtedy możliwe jest rozpoczęcie amortyzacji - czyli stopniowego zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Ale tu pojawia się ważne ograniczenie. Ustawa o PIT mówi, że odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane tylko do wartości 150 tysięcy złotych. Jeśli kamper kosztował więcej - np. 200 czy 300 tysięcy złotych - to odliczyć można tylko część tej kwoty. Nie ma możliwości pełnego odpisania całości.

Jaki jest koszt użytkowania kampera w firmie?

Jak podkreślił Dyrektor KIS, kamper w takiej sytuacji traktowany jest jako samochód osobowy. Oznacza to dodatkowe ograniczenia. Jeżeli przedsiębiorca używa go nie tylko do pracy, ale też prywatnie (a to w przypadku kampera niemal pewne), to do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie 25% wydatków eksploatacyjnych. Czyli: paliwo, serwis czy ubezpieczenie w 75% nie mogą być kosztem firmy.

Natomiast jeżeli kamper służyłby wyłącznie działalności - teoretycznie można by odliczyć więcej. W praktyce jednak fiskus patrzy na to dość podejrzliwie, bo mobilne biuro to zazwyczaj także miejsce do spania i odpoczynku, więc trudno udowodnić, że to wyłącznie narzędzie pracy.

Kamper - co jeszcze można odliczyć w firmie?

Jest jednak dobra wiadomość: koszty związane z adaptacją kampera (zakup narzędzi, materiałów do przeróbki), o ile ich jednostkowa wartość nie przekracza 10 000 zł, mogą być od razu zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że jeśli kupisz np. stół warsztatowy czy elementy zabudowy, to możesz to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym bez konieczności amortyzacji.

Przy większych wydatkach - np. kosztownej zabudowie - trzeba już prowadzić amortyzację, ale pamiętaj, że limit 150 000 zł dotyczy tylko samego pojazdu, a nie wszystkiego, co do niego włożysz.

Jak dostać 150 tysięcy zł na kampera od państwa?

Nie chodzi o dotację - to raczej możliwość odpisania od podatku części kosztów. W praktyce: jeśli kamper kosztował cię 150 tysięcy złotych, a wykorzystujesz go w działalności, możesz te 150 tysięcy "wrzucić w koszty". Efekt? Mniejszy podatek do zapłacenia. To realna ulga dla tych, którzy marzą o pracy z widokiem na góry czy morze.

