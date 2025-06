Gdy 24 sierpnia 2014 r. weszły w życie rewolucyjne przepisy, eksperci i kierowcy twierdzili, że mogą one znacząco wpłynąć na wzrost liczby wypadków z udziałem jednośladów. Na przestrzeni 11 lat możemy jednak stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja, która znacząco ożywiła rynek motocykli w Polsce i zaraziła dziesiątki tysięcy kierowców samochodów nową pasją.

Ustawodawca bardzo starannie określił wymogi - posiadacze kategorii B od co najmniej 3 lat mogą jeździć jednośladami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. To jedna z najważniejszych wytycznych, która odnosi się do wszystkich typów motocykli - zarówno skuterów z automatyczną skrzynią biegów, jak i wszystkich pozostałych jednośladów zaliczanych do najróżniejszych segmentów.