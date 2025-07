Prawo jazdy kat. B pozwala jeździć motocyklami i to nie tylko 125

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2015 roku, posiadacze prawa jazdy kategorii B nie muszą mieć żadnego dodatkowego przygotowania, ani zaliczonego kursu, aby kierować motocyklem 125. Mogą z marszu wsiadać na jednoślad z silnikiem 125 cm3 i ruszać na drobi publiczne. Jest tylko jeden warunek - trzeba mieć prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat. Oznacza to w praktyce, że minimalny wiek, pozwalający na jazdę motocyklami bez kategorii A, to 21 lat.

stosunek mocy do masy motocykla nie może być większy niż 0,1 kW/kg, co w praktyce oznacza, że przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może być lżejszy niż 110 kg

Tym o czym większość kierowców nie wie, jest fakt, że nowelizacja przepisów w 2015 roku nie była jedyną, jaka miała miejsce w sprawie wymogów do prowadzenia motocykli. W grudniu 2018 roku pojawił się zapis, pozwalający prowadzenie na kategorię B także motocykli trójkołowych i to bez ograniczeń co do pojemności lub mocy silnika. Ale pojawiły się inne zastrzeżenia.