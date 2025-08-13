Kierowcy nie znają tej funkcji Google Maps. Warto ją włączyć przed podróżą

Krzysztof Mocek

Google Maps to popularna aplikacja nawigacyjna, z której codziennie korzystają miliony kierowców na całym świecie. Słynie z aktualnych danych i wielu praktycznych narzędzi, choć nie wszystkie są uruchomione domyślnie. Jedną z funkcji, na którą warto zwrócić uwagę, są tzw. beacony Bluetooth. Co kryje się pod tą nazwą i dlaczego może to być ważne dla kierowców?

Nie wszyscy wiedza, że nawigacja Google zadziała także w tunelach.
W skrócie

  • Google Maps oferuje funkcję beaconów Bluetooth, która pozwala na precyzyjną nawigację w miejscach, gdzie sygnał GPS jest słaby lub zanika, takich jak tunele czy parkingi.
  • Aby aktywować tę opcję, należy włączyć odpowiednią funkcję w ustawieniach aplikacji i pozwolić Mapom Google na wykrywanie pobliskich urządzeń Bluetooth.
  • Działanie beaconów wymaga jednak odpowiedniej infrastruktury - tunel lub parking muszą być wyposażone w nadajniki Bluetooth, inaczej Google Maps szacuje położenie na podstawie innych danych.
Czym są beacony Bluetooth w Google Maps?

Beacony Bluetooth to niewielkie nadajniki, które pozwalają na precyzyjne określenie lokalizacji w miejscach, gdzie GPS bywa zawodny lub całkowicie traci zasięg - na przykład wewnątrz budynków. Dzięki nim kierowcy przejeżdżający przez długie tunele czy korzystający z podziemnych garaży nie muszą obawiać się utraty sygnału nawigacji.

To świetna wiadomość dla osób, które często polegają na Google Maps. Utrata wskazań podczas wyjazdu z wielopoziomowego parkingu czy wjazdu do tunelu to problem, z którym zapewne zetknął się niemal każdy użytkownik tej popularnej aplikacji.

Jak aktywować beacony Bluetooth?

Choć funkcja ta jest bardzo przydatna, obsługa beaconów Bluetooth w Google Maps nie jest domyślnie włączona u wszystkich użytkowników. Aby ją uruchomić, otwórz aplikację Mapy Google na smartfonie, a następnie dotknij swojego zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu i wejdź w Ustawienia. Przewiń listę opcji w dół, wybierz Nawigacja, a następnie - również na końcu ekranu - znajdź interesującą nas funkcję: beacony Bluetooth w tunelach. Włącz ją, a w kolejnym kroku wybierz Zezwól, aby przyznać aplikacji uprawnienia do wykrywania pobliskich urządzeń.

Ekran ustawień aplikacji pokazujący opcje jazdy, takie jak ograniczenia prędkości, prędkościomierz, wskazówki dojazdu oraz możliwość wyszukiwania beaconów Bluetooth w tunelach; włączone są trzy z czterech opcji, podświetlone na niebiesko.
Jak aktywować beacony Bluetooth w Google Maps?INTERIA.PL

Niestety pewnym ograniczeniem funkcji jest fakt, że do poprawnego działania wymaga ona odpowiedniej infrastruktury. Innymi słowy - tunel lub parking musi być wyposażony w specjalne nadajniki Bluetooth. Jeśli beaconów brakuje, Google Maps szacuje pozycję kierowcy m.in. na podstawie prędkości wjazdu do tunelu, co uniemożliwia uwzględnianie bieżących zmian warunków na trasie.

    Beacony Bluetooth to wbrew pozorom nic nowego

    Co ciekawe, beacony Bluetooth wcale nie są nowością - technologia ta jest stosowana w branży technologicznej od co najmniej dekady. Wcześniej znalazła zastosowanie m.in. w aplikacji nawigacyjnej Waze, będącej jednym z największych konkurentów Google Maps.

    W rzeczywistości jednak zarówno Google Maps, jak i Waze mają tego samego właściciela. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że nowa funkcja w Mapach Google korzysta z tych samych nadajników, które od lat wspierają użytkowników Waze w wielu europejskich miastach.

    Najnowsze