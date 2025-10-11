W skrócie BMW X5 wypada najgorzej pod względem awaryjności wśród luksusowych SUV-ów klasy premium według najnowszych danych TÜV.

Model X5 szczególnie często boryka się z usterkami zawieszenia, wyciekami oleju oraz problemami z układem wydechowym.

Najmniej problematycznym i najbardziej niezawodnym modelem w zestawieniu okazuje się Volkswagen Touareg, a na drugim miejscu plasuje się Mercedes GLE.

BMW X5 przegrywa w testach niezawodności

Z danych TÜV wynika, że wśród SUV-ów klasy wyższej to właśnie BMW X5 wypada najsłabiej pod względem awaryjności i liczby usterek. W pierwszych trzech latach eksploatacji 4,5 procent egzemplarzy ma drobne usterki - to więcej niż u konkurentów, bo dla Mercedesa GLE wynik wynosi 3,2 procent, a dla Volkswagena Touarega 2,7 procent.

Co prawda, po pięciu latach sytuacja nieco się poprawia - usterki drobne w BMW X5 spadają do 3,8 procent - jednak wciąż nie pozwala to dogonić rywali. Mercedes osiąga wtedy 3,9 procent, a Touareg utrzymuje się na najlepszym poziomie 3,2 procent.

Używane BMW X5 i poważne usterki

Znacznie bardziej niepokojące są dane dotyczące poważnych usterek. Już przy pierwszym badaniu technicznym, po trzech latach użytkowania, BMW X5 ma aż 6,5 procent poważnych usterek. To nie tylko więcej niż u Touarega (4,6 procent) i GLE (5,4 procent), ale także powyżej średniej dla całej klasy SUV-ów (6,4 procent).

Jeszcze gorzej robi się po pięciu latach. Wtedy odsetek egzemplarzy X5 z poważnymi usterkami skacze aż do 14,4 procent. Dla porównania, Mercedes GLE zwiększa wynik zaledwie do 5,7 procent, a VW Touareg do 7,2 procent. BMW X5 wypada więc wyraźnie gorzej od konkurencji i od średniej w segmencie, która wynosi 9,1 procent.

Co się psuje w używanym BMW X5?

Specjaliści TÜV wskazują kilka obszarów, w których BMW X5 szczególnie często zawodzi. Najwięcej problemów pojawia się w układzie zawieszenia - luzy na wahaczach, przegubach i tulejach występują nawet trzykrotnie częściej niż w przeciętnym samochodzie. Częstym problemem jest również wyciek oleju, szczególnie z silnika i skrzyni biegów, oraz usterki w układzie wydechowym i nieprawidłowe wyniki testów emisji spalin.

Mimo wszystko, nie wszystkie elementy BMW X5 są problematyczne. Eksperci TÜV zauważają, że układ hamulcowy jest bardzo dobrze dopasowany do masy pojazdu - podobnie jak w GLE i Touaregu. W testach skuteczności hamulców wszystkie trzy SUV-y wypadają znakomicie.

W zestawieniu TÜV najlepiej wypada Volkswagen Touareg, który w pierwszych latach użytkowania okazuje się najbardziej niezawodny. Jego właściciele rzadko skarżą się na poważne awarie, a większość aut przechodzi przegląd bez żadnych zastrzeżeń.

Na drugim miejscu plasuje się Mercedes GLE, który również utrzymuje bardzo dobre wyniki. Co ważne, nawet po pięciu latach eksploatacji jego wskaźnik poważnych usterek rośnie jedynie symbolicznie.

Decydując się więc na X5 warto zwrócić szczególną uwagę na stan zawieszenia, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz historię serwisową pojazdu. Brak potwierdzonych przeglądów może oznaczać ryzyko kosztownych napraw.

