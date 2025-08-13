W skrócie Na autostradzie B55a koło Kolonii stanął innowacyjny fotoradar nie wymagający podłączenia do sieci elektrycznej.

Urządzenie zasilane jest ogniwem paliwowym na metanol i potrafi monitorować prędkość na wielu pasach jednocześnie.

System Poliscan FM1 umożliwia autonomiczny pomiar prędkości dzięki technologii LIDAR, a miasto Kolonia planuje instalację podobnych fotoradarów w innych newralgicznych punktach.

Problem nadmiernej prędkości i wypadków drogowych nie dotyczy wyłącznie Polski - od lat borykają się z nim także Niemcy. Jednym z newralgicznych odcinków jest autostrada B55a w pobliżu Kolonii, gdzie regularnie dochodzi do kolizji. Dane z okresu od końca kwietnia do połowy maja 2025 roku mówią same za siebie: spośród 320 tys. przejeżdżających tamtędy pojazdów aż 85 tys. przekroczyło obowiązujące ograniczenie prędkości. W odpowiedzi na te statystyki Komisja ds. Wypadków w Kolonii postanowiła wprowadzić dość niekonwencjonalne środki zaradcze.

Innowacyjny fotoradar nie potrzebuje prądu

Efektem działań stał się pilotażowy projekt, który może zrewolucjonizować kontrolę prędkości w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej. Wzdłuż autostrady stanął innowacyjny fotoradar zasilany metanolem, działający bez potrzeby podłączenia do prądu. Jak zapewniają władze miasta i policja - jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i w pełni autonomiczne, które jednocześnie pozwala skutecznie wyłapywać kierowców łamiących przepisy.

Energia powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznej

Zastosowany system to Poliscan FM1 - stacjonarny system pomiaru prędkości oparty na technologii LIDAR. Rozwiązanie jest produkowane przez firmę Vitronic i charakteryzuje się możliwością jednoczesnego monitorowania kilku pasów ruchu i obu kierunków jazdy. System rejestruje wykroczenia drogowe, w tym przekroczenia prędkości, na podstawie pomiaru laserowego, bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

Energia zasilająca fotoradar powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznej, podczas której metanol jest przetwarzany na energię elektryczną. Dzięki temu urządzenie działa całkowicie niezależnie od sieci, co umożliwia jego instalację nawet w miejscach bez dostępu do tradycyjnego zasilania. Aby utrzymać fotoradar w działaniu, zbiornik z metanolem wystarczy uzupełniać raz na miesiąc.

Miasto Kolonia wydzierżawiło system na 36 miesięcy za łączną kwotę 260 tys. euro, która obejmuje także konserwację i serwis urządzenia. Po zakończeniu trzyletniego okresu dzierżawy władze podejmą decyzję, czy kontynuować korzystanie z technologii, czy ją zwrócić.

Fotoradary na metanol wkrótce w kolejnych lokalizacjach

Równocześnie z instalacją na drodze B55a planowana jest kolejna lokalizacja dla systemu zasilanego ogniwami paliwowymi - most Zoobrücke w Kolonii. To miejsce, które od lat stanowi punkt zapalny pod względem ruchu drogowego, a od wprowadzenia ograniczenia prędkości w 2023 roku niemal nie było tam żadnych kontroli prędkości. Powodem jest fakt, że starsze systemy pomiarowe są nieaktywne od 2014 roku z powodu problemów z zasilaniem i awariami technicznymi. Nowa technologia mogłaby skutecznie rozwiązać ten problem, umożliwiając skuteczną egzekucję przepisów.

