Fotoradar na metanol już działa. Nowa era kontroli kierowców

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Przy niemieckiej autostradzie B55a, niedaleko Kolonii, stanął nowoczesny fotoradar, który do pracy nie potrzebuje podłączenia do sieci elektrycznej. Urządzenie korzysta z ogniwa paliwowego zasilanego metanolem, a jego system pozwala rejestrować prędkość pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie.

Nowy typ fotoradaru już łapie kierowców w Niemczech | fot. ilustracyjna
Nowy typ fotoradaru już łapie kierowców w Niemczech | fot. ilustracyjnaBildagentur-onlineGetty Images

W skrócie

  • Na autostradzie B55a koło Kolonii stanął innowacyjny fotoradar nie wymagający podłączenia do sieci elektrycznej.
  • Urządzenie zasilane jest ogniwem paliwowym na metanol i potrafi monitorować prędkość na wielu pasach jednocześnie.
  • System Poliscan FM1 umożliwia autonomiczny pomiar prędkości dzięki technologii LIDAR, a miasto Kolonia planuje instalację podobnych fotoradarów w innych newralgicznych punktach.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Problem nadmiernej prędkości i wypadków drogowych nie dotyczy wyłącznie Polski - od lat borykają się z nim także Niemcy. Jednym z newralgicznych odcinków jest autostrada B55a w pobliżu Kolonii, gdzie regularnie dochodzi do kolizji. Dane z okresu od końca kwietnia do połowy maja 2025 roku mówią same za siebie: spośród 320 tys. przejeżdżających tamtędy pojazdów aż 85 tys. przekroczyło obowiązujące ograniczenie prędkości. W odpowiedzi na te statystyki Komisja ds. Wypadków w Kolonii postanowiła wprowadzić dość niekonwencjonalne środki zaradcze.

Innowacyjny fotoradar nie potrzebuje prądu

Efektem działań stał się pilotażowy projekt, który może zrewolucjonizować kontrolę prędkości w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej. Wzdłuż autostrady stanął innowacyjny fotoradar zasilany metanolem, działający bez potrzeby podłączenia do prądu. Jak zapewniają władze miasta i policja - jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i w pełni autonomiczne, które jednocześnie pozwala skutecznie wyłapywać kierowców łamiących przepisy.

Energia powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznej

Zastosowany system to Poliscan FM1 - stacjonarny system pomiaru prędkości oparty na technologii LIDAR. Rozwiązanie jest produkowane przez firmę Vitronic i charakteryzuje się możliwością jednoczesnego monitorowania kilku pasów ruchu i obu kierunków jazdy. System rejestruje wykroczenia drogowe, w tym przekroczenia prędkości, na podstawie pomiaru laserowego, bez konieczności montowania pętli indukcyjnych w jezdni.

Zobacz również:

Za korzystanie z telefonu podczas jazdy grozi 500 zł i 12 punktów karnych
Wiadomości

Nie mierzą prędkości, fotografują kierowców. Nowy rodzaj fotoradarów

Jan Guss-Gasiński
Jan Guss-Gasiński

    Energia zasilająca fotoradar powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznej, podczas której metanol jest przetwarzany na energię elektryczną. Dzięki temu urządzenie działa całkowicie niezależnie od sieci, co umożliwia jego instalację nawet w miejscach bez dostępu do tradycyjnego zasilania. Aby utrzymać fotoradar w działaniu, zbiornik z metanolem wystarczy uzupełniać raz na miesiąc.

    Miasto Kolonia wydzierżawiło system na 36 miesięcy za łączną kwotę 260 tys. euro, która obejmuje także konserwację i serwis urządzenia. Po zakończeniu trzyletniego okresu dzierżawy władze podejmą decyzję, czy kontynuować korzystanie z technologii, czy ją zwrócić.

    Fotoradary na metanol wkrótce w kolejnych lokalizacjach

    Równocześnie z instalacją na drodze B55a planowana jest kolejna lokalizacja dla systemu zasilanego ogniwami paliwowymi - most Zoobrücke w Kolonii. To miejsce, które od lat stanowi punkt zapalny pod względem ruchu drogowego, a od wprowadzenia ograniczenia prędkości w 2023 roku niemal nie było tam żadnych kontroli prędkości. Powodem jest fakt, że starsze systemy pomiarowe są nieaktywne od 2014 roku z powodu problemów z zasilaniem i awariami technicznymi. Nowa technologia mogłaby skutecznie rozwiązać ten problem, umożliwiając skuteczną egzekucję przepisów.

    Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDIMaciej OlesiukINTERIA.PL

    Najnowsze