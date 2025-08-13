GDDKiA rozstrzygnęło przetargi na BDI. Tempo prac rośnie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetargi na badania geologiczne oraz przygotowanie projektów budowlanych dla dwóch kolejnych odcinków BDI: Bulowice - Chocznia (11,5 km) oraz Kalwaria Wschód - Głogoczów (12 km). Postępowania rozpoczęto w połowie kwietnia 2025 r., oferty złożono do 22 maja, a ostateczne rozstrzygnięcie zapadło 8 sierpnia.

W pierwszym przetargu zwyciężyła firma Promost Consulting z Rzeszowa, która zaoferowała kwotę nieco ponad 23 mln zł. Choć nie była to najniższa cena (piąta pod względem wysokości), decydujące okazały się maksymalne noty za doświadczenie zespołu projektowego oraz kwalifikacje środowiskowe.

W drugim postępowaniu wygrała oferta Lafrenz Polska z Poznania, opiewająca na blisko 30 mln zł. Podobnie jak w pierwszym przypadku, przy ocenie uwzględniono zarówno kryteria finansowe, jak i jakościowe, z przewagą doświadczenia i dobrej organizacji. Do obu przetargów zgłosiło się po 13 firm, a rozstrzygnięcie nastąpiło tego samego dnia.

Badania geologiczne - kiedy ruszą i jak będą wyglądać?

Po podpisaniu umów z wykonawcami ruszą badania geologiczne. Ich celem jest szczegółowa analiza podłoża gruntowego, która pozwoli określić nośność i opór gruntu - kluczowe parametry wpływające na projekt konstrukcji drogi.

Przewidziano wykonanie ponad 6,6 tys. odwiertów z pobraniem próbek i prawie 2,4 tys. sondowań na całej długości BDI. Średnia głębokość odwiertu wyniesie około 11 m, ale w niektórych punktach sięgnie nawet 30 m. W szczególności badania pozwolą określić długość pali niezbędnych do stabilizacji konstrukcji, zwłaszcza na terenach osuwiskowych.

Wyniki tych prac będą podstawą do opracowania projektów budowlanych oraz uzyskania decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Planowane jest złożenie wniosków o ZRID dla wszystkich czterech odcinków BDI w 2027 roku, o ile nie pojawią się odwołania.

Beskidzka Droga Integracyjna - co powstanie w ramach inwestycji?

BDI to ponad 60 km trasy ekspresowej (S52), która połączy Bielsko-Białą z Głogoczowem, leżącym przy zakopiance (DK7). Nowa droga poprowadzona zostanie nowym śladem, z pominięciem miejscowości leżących wzdłuż obecnej DK52.

Na trasie powstanie 12 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice oraz Skawina. Dzięki temu mieszkańcy i kierowcy będą mogli łatwiej korzystać z lokalnych połączeń, a ruch tranzytowy zostanie znacząco ograniczony w centrach miast i mniejszych miejscowości.

Obecnie DK52 obsługuje ruch na poziomie od 13 do 20 tys. pojazdów na dobę, w zależności od odcinka. To jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w południowej Polsce, szczególnie w sezonie turystycznym. Powstanie BDI ma rozładować te natężenia, poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży w kierunku Krakowa oraz Zakopanego.

Droga ekspresowa S52 ma już trzy oddane do użytku odcinki: od Cieszyna do Bielska-Białej, od węzła Balice I do węzła Modlniczka oraz Północną Obwodnicę Krakowa, która została otwarta w grudniu 2024 roku. Beskidzka Droga Integracyjna jest kolejnym etapem rozbudowy tej ważnej trasy.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z możliwością przedłużenia do 2033 r. Szacunkowy koszt całości przekroczy 8 mld zł.

Volkswagen T-Cross – najlepszy mały SUV z Niemiec Paweł Rygas INTERIA.PL