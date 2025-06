Ostatnie z zauważonych osuwisk jest na S52 w miejscowości Ogrodzona, gdzie grunt osunął się przed wiaduktem w ciągu drogi DW 944. To właśnie w tych obszarach potrzebne są natychmiastowe działania naprawcze, aby zapewnić bezpieczne warunki do jazdy i zabezpieczyć drogi przed dalszym niszczeniem. Jak tłumaczą drogowcy, uszkodzenia na skarpach spowodowane zostały przez długotrwałe procesy osuwiskowe, które były potęgowane przez intensywne deszcze.

Podobnie jest w przypadku trasy S52, która także odgrywa ważną rolę w systemie komunikacyjnym południowej części naszego kraju. Trasa ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki; od Cieszyna do Bielska-Białej, a także od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Jej kolejne odcinki sukcesywnie oddawane są do użytku. W grudniu 2024 roku, droga wydłużyła się o fragment Północnej Obwodnicy Krakowa. Z kolei DW 944, przy której wystąpiły problemy osuwiskowe, biegnie z Bielska-Białej do Cieszyna, łącząc lokalne aglomeracje z drogą szybkiego ruchu.