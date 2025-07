Budowę liczącej 26 km drogi prowadzącej do przyszłej elektrowni "Lubiatowo-Kopalino" podzielono na dwa fragmenty: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Umowę na realizację pierwszego z odcinków przedstawiciele GDDKiA podpisali w kwietniu tego roku. Teraz przyszedł czas na kolejny fragment. Za jego stworzenie odpowiadać będzie konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Inwestycja kosztować będzie niemal 200 mln zł. Dla porównania, pierwszy, 11-kilometrowy fragment będzie kosztował ponad 177 mln zł.