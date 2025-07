Polski piłkarz jechał niemal 200 km/h w deszczu i wyprzedzał na ciągłej

W skrócie Kierowca Mercedesa został nagrany podczas bardzo niebezpiecznej jazdy z prędkością do 200 km/h po śliskiej drodze i wbrew obowiązującym przepisom.

Nagranie szybko trafiło do internetu, internauci zidentyfikowali kierowcę jako piłkarza IV-ligowej Polonii Środa Śląska, Kacpra Głowieńkowskiego.

Dolnośląska Policja wszczęła dochodzenie w sprawie pirackiej jazdy sportowca.

Piłkarz jechał Mercedesem 200 km/h i wyprzedzał na ciągłej linii

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy Mercedesa wyszło na jaw w bardzo posty sposób - nagrał je jeden z pasażerów, a następnie wrzucił do sieci, oznaczając przy tym kierującego. Na filmiku widać, jak prowadzący niemieckie auto porusza się drogą krajową z prędkościami dochodzącymi do niemal 200 km/h. Jedzie tak szybko pomimo opadów deszczu, a co za tym idzie - śliskiej nawierzchni.

Nagranie przedstawia też, jak kierowca Mercedesa wyprzedza inne pojazdy pomimo linii ciągłej oraz podczas zbliżania się do zakrętów. Gdyby coś jechało z naprzeciwka, mogłoby dojść do tragedii.

W dalszej części wideo widzimy, że kierujący nie przerwał swojej skrajnie niebezpiecznej jazdy nawet w terenie zabudowanym. Rozpędza się tam do około 170 km/h i ścina zakręty, aby tylko móc jechać jak najszybciej. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych ma na liczniku 140 km/h.

Kim jest piłkarz, który szalał Mercedesem na drodze?

Internauci szybko doszli do tego, kto siedział za kierownicą Mercedesa. Można było to sprawdzić zarówno po oznaczeniu na nagraniu, ale nie tylko. Gdy jedno z mediów udostępniło nagranie na swoich mediach społecznościowych, pojawił się pod nim komentarz, jasno wskazujący na to, iż jego autor traktuje skierowaną pod jego adresem krytykę, jako przejaw zazdrości.

Jak podał portal Weszło, Mercedesem miał kierować 23-letni Kacper Głowieńkowski, a więc piłkarz IV-ligowej Polonii Środa Śląska. Miał on zaledwie kilka dni temu kupić Mercedesa-AMG CLA 45 Shooting Brake pierwszej generacji. Samochód taki napędza 2-litrowy silnik o mocy 381 KM, pozwalający na sprint do 100 km/h w 4,3 s. Prędkość maksymalna ograniczona jest do 250 km/h, ale opcjonalnie można było przesunąć limiter na 270 km/h.

Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake Mercedes materiały prasowe

Sprawą zachowania kierowcy Mercedesa uwiecznionego na nagraniu zajmuje się już Dolnośląska Policja, o czym komenda poinformowała we wpisie na platformie X.

