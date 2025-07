Na samym początku trzeba zaznaczyć, że kartki umieszczane za wycieraczką na parkingach prywatnych to tak naprawdę nie mandaty, a "wezwania do zapłaty na rzecz danego przedsiębiorcy". Choć utarło się, że nazywa się je "mandatami", to trzeba pamiętać, że prywatne firmy, w przeciwieństwie do policji czy innych służb, nie mogą takowych wystawiać. Wezwanie jest wystawiane w sytuacji, w której kierowca nie uiścił opłaty za parking. Wystawiający je posługują się również nazwą "Zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego".

Kierowcy często skarżą się, że parkując na danym parkingu nie mieli nawet świadomości, że jest on płatny, a do darmowego parkowania przez określony czas uprawnia bilet pobrany z biletomatu.

W przypadku parkingów zarządzanych przez prywatne podmioty konieczne jest wykazanie przez zarządcę osoby, która zaparkowała określony pojazd w konkretnym miejscu i czasie. To z tą osobą - zgodnie z regulaminem - zawierana jest dorozumiana umowa najmu miejsca parkingowego. Tylko względem tej osoby zarządca może zasadnie dochodzić jakichkolwiek roszczeń, czy to na drodze polubownej, czy sądowej

Zdarza się jednak, że operator parkingu nie jest w stanie ustalić, kto kierował pojazdem. Bywa, że w takiej sytuacji sprawa trafia do sądu. A trzeba tutaj dodać, że według polskich przepisów w takiej sytuacji do odpowiedzialności może być pociągnięty tylko kierowca, a nie właściciel pojazdu. Prywatna firma może co prawda uzyskać dostęp do danych właściciela pojazdu w bazie CEPiK, ale nie ma możliwości ustalenia danych osoby, która w danym momencie prowadziła pojazd. Co w takim razie należy zrobić, jeśli operator domaga się od nas opłaty?