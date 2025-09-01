W skrócie Wakacje 2024 na polskich drogach przyniosły 4666 wypadków, w których zginęło 347 osób, a 5538 zostało rannych.

Bilans nietrzeźwych kierujących niemal nie uległ zmianie – za jazdę po alkoholu (po spożyciu i pod wpływem) zatrzymano 19 982 osoby.

Mapa wypadków śmiertelnych wskazała 315 miejsc największych tragedii, choć liczba tragicznych zdarzeń spadła o 9% rok do roku.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podsumowało bilans tegorocznych wakacji. Od 27 czerwca do końca września na polskich drogach doszło do 4 666 wypadków.

Były to bezpieczniejsze wakacje niż w ubiegłych latach, pomimo faktu, że samych wypadków drogowych odnotowano więcej o 3 proc., to zdecydowanie mniejsza była liczba ofiar śmiertelnych

W porównaniu do ubiegłego roku życie straciło o 34 osoby mniej, co w ujęciu rok do roku daje spadek liczby ofiar śmiertelnych o 9 proc.

Nietrzeźwi kierujący na polskich drogach. Bilans wakacji

Niestety bez większych zmian w ujęciu rok do roku zamknął się bilans ujawnionych przez policjantów nietrzeźwych kierujących. W czasie wakacji na drogach zatrzymano 19 982 takich osób. W ubiegłym roku policja informowała o 19 930 nietrzeźwych kierujących.

Chociaż zdecydowana większość z nietrzeźwych to kierowcy samochodów osobowych, warto zauważyć, że Policja mówi tu zarówno o osobach w stanie "po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila), jak i w stanie nietrzeźwości (0,5 promila). Samo słowo "kierujący" oznacza, że statystyka dotyczy nie tylko kierowców, ale też rowerzystów (z reguły stanowią około 1/3 ujawnionych).

Warto przypomnieć, że chociaż dopuszczalny limit alkoholu w organizmie kierowcy wynosi w Polsce 0,2 promila, każde jego przekroczenie oznacza dla zatrzymanego nie tylko mandat, ale też przynajmniej sześciomiesięczny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Mapa drogowych tragedii. 315 punktów w 2025 roku

Lepiej niż w ubiegłych latach prezentuje się prowadzona cyklicznie przez polską policję Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym. Ostatecznie na tegorocznej mapie znalazło się 315 lokalizacji, w których doszło do najtragiczniejszych wypadków drogowych minionych wakacji. Sam ostatni dzień wakacji przyniósł aż 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

W ubiegłym roku było 375 takich miejsc, a dwa lata wcześniej – w 2023 roku – aż 401

