315 punktów na czarnej mapie polskich dróg. Policja podsumowała wakacje
Policja podsumowała tegoroczne wakacje pod względem bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Jak poinformował Interię kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w czasie wakacji na polskich drogach doszło do 4 666 wypadków drogowych, w których zginęło 347 osób, a 5538 zostało rannych. Policyjna mapa wypadków, obrazująca miejsca, w których doszło do największej liczby tragedii, zamknęła się liczbą 315 punktów.
W skrócie
- Wakacje 2024 na polskich drogach przyniosły 4666 wypadków, w których zginęło 347 osób, a 5538 zostało rannych.
- Bilans nietrzeźwych kierujących niemal nie uległ zmianie – za jazdę po alkoholu (po spożyciu i pod wpływem) zatrzymano 19 982 osoby.
- Mapa wypadków śmiertelnych wskazała 315 miejsc największych tragedii, choć liczba tragicznych zdarzeń spadła o 9% rok do roku.
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podsumowało bilans tegorocznych wakacji. Od 27 czerwca do końca września na polskich drogach doszło do 4 666 wypadków.
Były to bezpieczniejsze wakacje niż w ubiegłych latach, pomimo faktu, że samych wypadków drogowych odnotowano więcej o 3 proc., to zdecydowanie mniejsza była liczba ofiar śmiertelnych
W porównaniu do ubiegłego roku życie straciło o 34 osoby mniej, co w ujęciu rok do roku daje spadek liczby ofiar śmiertelnych o 9 proc.
Nietrzeźwi kierujący na polskich drogach. Bilans wakacji
Niestety bez większych zmian w ujęciu rok do roku zamknął się bilans ujawnionych przez policjantów nietrzeźwych kierujących. W czasie wakacji na drogach zatrzymano 19 982 takich osób. W ubiegłym roku policja informowała o 19 930 nietrzeźwych kierujących.
Chociaż zdecydowana większość z nietrzeźwych to kierowcy samochodów osobowych, warto zauważyć, że Policja mówi tu zarówno o osobach w stanie "po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila), jak i w stanie nietrzeźwości (0,5 promila). Samo słowo "kierujący" oznacza, że statystyka dotyczy nie tylko kierowców, ale też rowerzystów (z reguły stanowią około 1/3 ujawnionych).
Warto przypomnieć, że chociaż dopuszczalny limit alkoholu w organizmie kierowcy wynosi w Polsce 0,2 promila, każde jego przekroczenie oznacza dla zatrzymanego nie tylko mandat, ale też przynajmniej sześciomiesięczny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Mapa drogowych tragedii. 315 punktów w 2025 roku
Lepiej niż w ubiegłych latach prezentuje się prowadzona cyklicznie przez polską policję Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym. Ostatecznie na tegorocznej mapie znalazło się 315 lokalizacji, w których doszło do najtragiczniejszych wypadków drogowych minionych wakacji. Sam ostatni dzień wakacji przyniósł aż 5 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
W ubiegłym roku było 375 takich miejsc, a dwa lata wcześniej – w 2023 roku – aż 401
W tym kontekście warto przypomnieć, że rząd szykuje właśnie pakiet ustaw mających poprawić poziom bezpieczeństwa na polskich drogach. Chodzi o zaostrzenie kar dla osób łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów (najczęściej podstawą orzeczenia takiego zakazu jest prowadzenie pod wpływem alkoholu) czy penalizację udziału w nielegalnych wyścigach. Rządowy projekt ustawy zmieniającej zapisy aż 10 ustaw (m.in Prawo o ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń i Kodeks karny), został już zaakceptowany przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.