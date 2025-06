Na mocy nowelizacji z 2014 r. posiadacze kategorii B z co najmniej 3-letnim doświadczeniem za kółkiem mogą w pełni legalnie i bez dodatkowych egzaminów kierować jednośladami o mocy silnika nieprzekraczającej 125 ccm. To jedna z najważniejszych wytycznych, która odnosi się do wszystkich typów motocykli - zarówno skuterów z automatyczną skrzynią biegów, jak i modeli zaliczanych do segmentu naked, sport czy adventure.