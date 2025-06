Unikalna konstrukcja silnika Rev Force oddziela tłok od procesu mieszania paliwa z powietrzem, co pozwala na czystsze spalanie i większą wydajność.

Lata temu postawili na nich krzyżyk, dziś mają szansę wrócić do łask. Oto rewolucyjny silnik dwusuwowy

Wyścigowe osiągi, niesamowita charakterystyka pracy, wyjątkowy dźwięk i wyższa moc jednostkowa to cechy rozpoznawcze silnika dwusuwowego, w którym cały obieg pracy następuje co drugi suw, a więc przy każdym obrocie wału korbowego. Dzięki temu - przynajmniej w teorii - jednostki 2T mogły osiągać znacznie wyższą moc jednostkową niż czterosuwowa konkurencja. W praktyce jednak przyrost mocy był symboliczny ze względu na mniej precyzyjną wymianę ładunku w komorze spalania.

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku silniki dwusuwowe wiodły prym w motocyklach sportowych dzięki dużej mocy, wysokiemu momentowi obrotowemu, charakterystycznemu rezonansowi i prostej konstrukcji. Ze względu na dużą emisję spalin zostały jednak stopniowo wyparte przez silniki czterosuwowe. Włoski startup Alpha Otto to niewielkie studio inżynierskie, które zaprezentowało nowy projekt o nazwie Rev Force. To dwusuwowa jednostka przyszłości, która spełnia nie tylko obecnie obowiązujące normy emisji spalin, ale znacząco je przewyższa.

Jedna zmiana sprawiła, że silnik dwusuwowy generuje tyle spalin co czterosuw

Niewiele motocykli może dziś pochwalić się dwusuwową jednostką napędową, ale za sprawą Alpha Otto może się to diametralnie zmienić. Czym zatem różni się Rev Force od silników napędzających choćby crossowe modele KTM? Przede wszystkim zastosowaniem rozwiązania, które oddziela tłok od procesu mieszania paliwa z powietrzem. Choć brzmi to zaskakująco, pozwala na dokładniejsze spalanie mieszanki i generowanie ilości spalin porównywalnej z jednostkami czterosuwowymi.

Zawór rotacyjny otwiera się dokładnie w momencie zakończenia spalania i zamyka, gdy przepływ dobiega końca. Cały cykl jest zsynchronizowany z pracą sprężarki, która wtłacza powietrze do komory spalania w odpowiednim momencie. Paliwo trafia do cylindra dopiero wtedy, gdy spaliny zostały już całkowicie wypchnięte, co eliminuje charakterystyczne dla klasycznych dwusuwów straty energetyczne.