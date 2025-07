Nowy tymczasowy CEO w Renault. Pracuje w firmie od ponad 25 lat

Luca de Meo odszedł z Renault Group, by objąć stanowisko w koncernie Kering. To wiadomość, która wstrząsnęła przed miesiącem mediami branżowymi. Francuski koncern stracił kluczowego lidera, który zapisał się w historii firmy wieloma zasługami. Choć z pewnością ciężko będzie go zastąpić, Renault ogłosił właśnie powołanie tymczasowego CEO. Kto nim został?