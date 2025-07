Jak podaje The Guardian, powołując się na raport portu Antwerpia-Brugia, w pierwszym półroczu 2025 roku eksport nowych samochodów osobowych i dostawczych do Stanów Zjednoczonych zmniejszył się o 15,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeszcze bardziej niepokojąca sytuacja dotyczy eksportu ciężarówek oraz tzw. ciężkiego sprzętu, obejmującego między innymi traktory czy maszyny budowlane - w tej grupie odnotowano spadek niemal o jedną trzecią, do poziomu 31,5 proc.