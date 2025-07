Niemcy mają nowy fotoradar. Wykrywa kierowców rozmawiających przez telefon

Korzystanie z telefonu podczas jazdy to jedno z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Niemcy postanowili wyeliminować to wykroczenie za pomocą nowoczesnego fotoradaru, który sam wykrywa kierowców trzymających telefon w ręku. Urządzenie działa całodobowo i rejestruje wykroczenia automatycznie, co pozwala na szybkie wystawianie mandatów.