Próba obciążeniowa mostu w Sandomierzu

Do badania wykorzystano dziewięć samochodów ciężarowych typu wywrotka, każdy o masie całkowitej 34 tony. Auta ustawiono na każdym z pięciu przęseł mostu w ściśle określonych miejscach. Celem tej części testów było sprawdzenie sztywności ustroju nośnego poprzez pomiar jego ugięcia pod obciążeniem. Oceniano również osiadanie konstrukcji, co pozwala określić nośność poszczególnych podpór.

W drugiej fazie testów ciężarówki ruszyły. Dynamiczne próby obciążeniowe pozwalają zbadać m.in. częstotliwości drgań przęseł, współczynnik tłumienia oraz ich właściwości dynamiczne. To rutynowa procedura przed odbiorem mostów, jednak jej wyniki są kluczowe dla dopuszczenia obiektu do użytku.

Nowy most na DK77. Techniczne szczegóły inwestycji

Nowy most powstał w miejscu starej konstrukcji z 1953 r., która została rozebrana po 70 latach eksploatacji. Prace budowlane rozpoczęły się w 2024 r., kiedy to zamontowano nową stalową konstrukcję nośną na istniejących, wcześniej wzmocnionych podporach.

Most ma pięć przęseł, a sama stalowa konstrukcja waży ok. 1300 ton. Składa się z 82 elementów o łącznej powierzchni ok. 17 tys. m2. Najcięższy z nich - 300-tonowy segment o długości 100 m - nasunięto na podporę rzeczną ponad rok temu. Cały proces montażu był dokładnie monitorowany i poprzedzony kilkutygodniowymi przygotowaniami.

Na moście ułożono nawierzchnię z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną SMA. Chodniki zabezpieczono izolacją z emulsji bitumicznej i barwnego kruszywa. Zamontowano także słupy oświetleniowe, bariery ochronne oraz widoczne z daleka deski gzymsowe z polimerobetonu.

Węzeł drogowy zamiast ronda. Przeprawa zyska nową funkcję

Pełne udostępnienie nowej przeprawy planowane jest na 2026 r. Warunkiem jest zakończenie budowy węzła drogowego w prawobrzeżnej części Sandomierza. Nowy węzeł ma połączyć dwa mosty (nowy i istniejący z 2011 r.) z drogą krajową nr 77 i projektowaną trasą drogi wojewódzkiej nr 723.

Pierwotnie w tym miejscu miało powstać rondo, jednak ze względu na planowaną rozbudowę układu komunikacyjnego zdecydowano o zmianie projektu. Obecnie trwa procedura zmiany pozwolenia na budowę.

Jak będzie odbywał się ruch po zakończeniu inwestycji?

Nowy most będzie miał kluczowe znaczenie dla ruchu tranzytowego między województwami świętokrzyskim a podkarpackim. Po zakończeniu inwestycji przeprawa przez Wisłę w Sandomierzu będzie dwujezdniowa, a ruch odbywać się będzie dwoma równoległymi mostami. To poprawi przepustowość i bezpieczeństwo na odcinku drogi krajowej nr 77 Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola.

Volkswagen T-Cross – najlepszy mały SUV z Niemiec Paweł Rygas INTERIA.PL