Po zakończeniu inwestycji ruch będzie prowadzony dwoma równoległymi mostami, co zwiększy przepustowość i bezpieczeństwo trasy między Świętokrzyskiem a Podkarpaciem.

Pomału dobiega końca budowa nowego mostu na Wiśle w Sandomierzu. Jak przekazała rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec-Buras, obecnie trwa izolacja jezdni. Po jej zakończeniu wykonawca przejdzie do robót bitumicznych, a następnie prac wykończeniowych i instalacyjnych. Budowa mostu powinna zakończyć się jesienią.

Nie oznacza to jednak, że przeprawa od razu zostanie otwarta. Przejazd mostem będzie możliwy dopiero w przyszłym roku - po ukończeniu węzła drogowego w prawobrzeżnej części Sandomierza. Węzeł ma połączyć nowy i dotychczasowy most (oddany do ruchu w 2011 r roku) z drogą krajową numer 77 oraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej numer 723.