Nowy most w Głuchołazach odporny na powodzie. Wkrótce rusza budowa

Nowy most będzie żelbetowy, wzmacniany łukiem i dostosowany do ekstremalnych warunków pogodowych.

W Głuchołazach powstanie nowy most, który zastąpi przeprawy zniszczone podczas powodzi we wrześniu zeszłego roku.

We wrześniu zeszłego roku gwałtowna powódź zniszczyła dwa mosty przerzucone nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach - zarówno most tymczasowy, jak i sąsiadującą z nim docelową przeprawę, której stalowa konstrukcja była już gotowa do betonowania. Katastrofa ta doprowadziła do rozdzielenia miasta na dwie części, pozostawiając mieszkańcom jedynie jedną dostępną trasę - most znajdujący się na terenie prywatnej firmy.