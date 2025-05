Zanim rozpoczną się prace przy nowym moście, mieszkańcy Głuchołazów i inni kierowcy muszą korzystać z tymczasowej przeprawy. Jej stan techniczny zależy również od zachowania uczestników ruchu drogowego, którzy najwyraźniej zorganizowali sobie miejsce do testowania swoich samochodów. Doprowadziło to do istotnych zniszczeń, o czym poinformowała Interię Agata Andruszewska odpowiedzialna za kontakt z mediami w GDDKiA.

Nieodpowiedzialni kierowcy w Głuchołazach. Uszkodzono most

Monitoring zainstalowany w pobliżu mostu na Białej Głuchołaskiej zarejestrował naganne zachowania kierowców. Zdaniem przedstawicielki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nagrania przedstawiają gwałtowne ruszanie i hamowanie pojazdami w trakcie przejazdu przez most tymczasowy. Kierowcy doprowadzili w ten sposób do zniszczenia kotew mocujących płyty wyciszające do pomostu. Przesunięte lub wybrzuszone płyty doprowadziły z kolei do uszkodzenia kilku pojazdów, które przejeżdżały mostem i najechały na wystające elementy.

Zachowanie kierowców na dewastuje most w Głuchołazach. GDDKiA / materiały prasowe materiały prasowe

Nagrania z monitoringu zostały przekazane Policji i posłużą do wyjaśniania zarejestrowanych zajść. Przy tej okazji GDDKiA przypomina, że na moście tymczasowym obowiązuje maksymalna dozwolona prędkość do 30 km/h. Kierowcy często lekceważą to ograniczenie, co skutkuje uszkodzeniami i prowadzi do utrudnień w ruchu zarówno spowodowanych uszkodzeniami, jak i pracami naprawczymi.

Nowa przeprawa już niebawem. Złożono kluczowy wniosek

Nowy most nad Białą Głuchołaską ma być bardziej odporny na przyszłe klęski powodziowe i zapewnić trwałe połączenie w ciągu DK40. Projekt zakłada konstrukcję jednoprzęsłowego, łukowego mostu żelbetowego o długości 52 m i szerokości 17 m z dwoma pasami ruchu oraz chodnikami dla pieszych.

W kwietniu złożono do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek o zmianę decyzji ZRID, co da zielone światło pracom budowlanym. Zakończenie prac powinno nastąpić w 2026 roku.

Prace budowlane w innych częściach miasta. Miasto wraca do normalności

Trwają również intensywne prace budowlane wzdłuż głównej trasy DK40. Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, 20 maja kierowcy będą mogli korzystać z 2-kierunkowego ruchu na odcinku przy szpitalu w Głuchołazach. To spowoduje rozpoczęcie drugiego etapu prac, tym razem na ul. Skłodowskiej, gdzie kierowcy powinni spodziewać się ruchu wahadłowego.

Praca wre również w innych częściach miasta Głuchołazy. GDDKiA / materiały prasowe materiały prasowe

Postęp prac da się zauważyć także na ul. Wyszyńskiego, gdzie rozpoczęto wykładanie bruku oraz wykonano kluczowe elementy konstrukcji takie, jak warstwa wiążąca. Dalsze prace obejmują ustawienie nowych krawężników i wyłożenie kamiennej kostki na wlotach dróg gminnych. W planach jest także zamontowanie pętli indukcyjnych, które będą niezbędne do przyszłej sygnalizacji świetlnej.

