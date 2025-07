Podobny spadek dotyczy oleju napędowego, którego litr kosztuje obecnie 6,05 zł, a wcześniej - 6,09 zł. Oznacza to oszczędność na takim samym poziomie, co w przypadku kierowców samochodów benzynowych. Zmiany odczują także osoby tankujące benzynę 98-oktanową, której cena z 6,67 zł spadła do 6,65 zł. Po zatankowaniu 53-litrowego baku do pełna uda się zaoszczędzić 1,06 zł względem ostatniej ceny. Zmian w cenach nie odnotowano w przypadku autogazu. Od poprzedniej środy cena LPG pozostaje na tym samym poziomie - 2,69 zł/l. Oznacza to, że zatankowanie 42 l autogazu kosztuje nadal 112,98 zł.