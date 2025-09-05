Którą z opcji wybrać? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Problemu nie mają za to właściciele nowych samochodów wyposażonych w elektryczny ręczny. Tam jest ona automatycznie włączany po zgaszeniu silnika. Więc może pójść w tę stronę?

Czy po zaparkowaniu należy zaciągnąć hamulec ręczny?

Samochody, które są wyposażane w tradycyjny hamulec ręczny, pozwalają wybrać, czy skorzystać z takiego zabezpieczenia. Hamulec ręczny to zawsze dodatkowe zabezpieczenie, dlatego warto z niego korzystać. W zasadzie nie ma praktycznie żadnych przeciwskazań przez używaniem go. Jedyne problemy z hamulcem ręcznym występują zimą lub podczas długich postojów. Brud, wilgoć, mróz i występująca wraz z nimi korozja potrafią zablokować hamulec ręczny.

Dużo zależy również od miejsca, w którym zamierzamy pozostawić nasz samochód. Auto zaparkowane na płaskim terenie nie potrzebuje zablokowanego biegu - wystarczy zaciągnąć hamulec ręczny.

Jedynka czy wsteczny? Na jakim biegu zostawić zaparkowane auto?

Sytuacja zmienia się w terenie pochyłym. Parkując przodem do wzniesienia najpierw zaciągamy ręczny (cały czas trzymając nogę na hamulcu), a następnie wrzucamy pierwszy bieg. W odwrotnej sytuacji, gdy parkujemy przodem w dół pochyłej drogi - zaciągamy ręczny (trzymając nogę na hamulcu) i wrzucamy bieg wsteczny.

W samochodach z automatyczną skrzynią biegów zaciągamy ręczny trzymając nogę na hamulcu i dopiero potem wrzucamy pozycję P. Mechanicy sugerują, że takie rozwiązanie pozwala zminimalizować naprężenia w skrzyni, co pozytywnie wpłynie na jej żywotność. Głównym czynnikiem blokującym jest ręczny, a dopiero gdy zawiedzie - jego działanie przejmuje skrzynia biegów.

Parkowanie na pochyłej drodze

Parkując na pochyłej drodze warto pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Zawsze skręcamy koła w kierunku krawężnika, zamiast środka drogi. Gdy zawiodą obie metody, samochód oprze się na krawężniku.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL