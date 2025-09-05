Kierowcy się spierają: Zaciągać hamulec ręczny czy zostawiać auto na biegu?

Krzysztof Pochłód

Kierowcy od lat spierają się, jaka jest najlepsza metoda parkowania samochodu. Czy wystarczy auto zostawić na biegu? A może powinno się na luzie i na hamulcu ręcznym? A może i na biegu i na hamulcu? Sprawdźmy.

Lepiej zaciągać hamulec ręczny czy zostawiać auto na biegu?
Lepiej zaciągać hamulec ręczny czy zostawiać auto na biegu?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy po zaparkowaniu należy zaciągnąć hamulec ręczny?
  2. Jedynka czy wsteczny? Na jakim biegu zostawić zaparkowane auto?
  3. Parkowanie na pochyłej drodze

Którą z opcji wybrać? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Problemu nie mają za to właściciele nowych samochodów wyposażonych w elektryczny ręczny. Tam jest ona automatycznie włączany po zgaszeniu silnika. Więc może pójść w tę stronę?

Czy po zaparkowaniu należy zaciągnąć hamulec ręczny?

Samochody, które są wyposażane w tradycyjny hamulec ręczny, pozwalają wybrać, czy skorzystać z takiego zabezpieczenia. Hamulec ręczny to zawsze dodatkowe zabezpieczenie, dlatego warto z niego korzystać. W zasadzie nie ma praktycznie żadnych przeciwskazań przez używaniem go. Jedyne problemy z hamulcem ręcznym występują zimą lub podczas długich postojów. Brud, wilgoć, mróz i występująca wraz z nimi korozja potrafią zablokować hamulec ręczny.

Dużo zależy również od miejsca, w którym zamierzamy pozostawić nasz samochód. Auto zaparkowane na płaskim terenie nie potrzebuje zablokowanego biegu - wystarczy zaciągnąć hamulec ręczny.

Zobacz również:

Kartka z danymi zostawiona za wycieraczką to dobry sposób na rozwiązanie sprawy, ale trzeba uważać
Porady

Pozornie to drobne parkingowe obtarcie. Ale konsekwencje mogą być poważne

Krzysztof Pochłód

    Jedynka czy wsteczny? Na jakim biegu zostawić zaparkowane auto?

    Sytuacja zmienia się w terenie pochyłym. Parkując przodem do wzniesienia najpierw zaciągamy ręczny (cały czas trzymając nogę na hamulcu), a następnie wrzucamy pierwszy bieg. W odwrotnej sytuacji, gdy parkujemy przodem w dół pochyłej drogi - zaciągamy ręczny (trzymając nogę na hamulcu) i wrzucamy bieg wsteczny.

    W samochodach z automatyczną skrzynią biegów zaciągamy ręczny trzymając nogę na hamulcu i dopiero potem wrzucamy pozycję P. Mechanicy sugerują, że takie rozwiązanie pozwala zminimalizować naprężenia w skrzyni, co pozytywnie wpłynie na jej żywotność. Głównym czynnikiem blokującym jest ręczny, a dopiero gdy zawiedzie - jego działanie przejmuje skrzynia biegów.

    Parkowanie na pochyłej drodze

    Parkując na pochyłej drodze warto pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Zawsze skręcamy koła w kierunku krawężnika, zamiast środka drogi. Gdy zawiodą obie metody, samochód oprze się na krawężniku.

    Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpitINTERIA.PL

    Najnowsze