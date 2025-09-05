Czasami wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do nieudanego manewru i uszkodzenia czyjegoś samochodu. Pół biedy, jeśli jego kierowca jest na miejscu. Co jednak zrobić, jeśli go nie ma?

Czy kartka za wycieraczką po kolizji to dobry pomysł?

W takiej sytuacji właściwym zachowaniem jest pozostawienie za wycieraczką swoich danych. Poszkodowany po powrocie do auta znajdzie do nas kontakt w celu załatwienia wszelkich formalności, niezbędnych do naprawy auta z naszego OC.

Pozostawienie kartki to właściwy nawyk, ale zanim to zrobimy warto dołożyć wszelkich starań, żeby namierzyć poszkodowanego. Być może znajduje się w pobliskim sklepie lub mieszka w okolicy. Być może uda nam się namierzyć taką osobę i ściągnąć ją na miejsce zdarzenia. Dopiero po podjęciu próby namierzenia właściciela powinniśmy zostawić kartkę i odjechać.

Uszkodziłeś komuś auto? Koniecznie zrób zdjęcia

Jednak zanim to zrobimy warto przygotować się na potencjalne problemy. Może się okazać, że poszkodowany będzie chciał wykorzystać sytuację i naprawić z naszego ubezpieczenia szkody, które powstały wcześniej. Dlatego warto przygotować materiał dowody w postaci zdjęć obu pojazdów, które prezentują dokładnie miejsca uszkodzeń oraz szersze ujęcie zdarzenia.

Kolejną sprawą, o której warto pamiętać to wykonanie zdjęcia kartki włożonej za wycieraczkę pojazdu. Może się zdarzyć, że silny podmuch wiatru sprawi, że kartka wypadnie lub ktoś złośliwie ją wyjmie lub poszkodowany nie zauważy jej.

Pomóc może nagranie z monitoringu

Jeśli policja będzie musiała namierzać pojazd i dane sprawcy, jest to dowód na to, że nie doszło do ucieczki z miejsca zdarzenia bez pozostawienia danych kontaktowych. Dlatego na wszelki wypadek warto dodatkowo rozejrzeć się w okolicy, czy jest zamontowany monitoring. W przypadku próby wyłudzenia większego odszkodowania takie nagranie może się przydać pod kątem ewentualnego wyjaśniania sprawy przez policję.

Nowe BMW iX3 na żywo. 805 km zasięgu i rewolucyjny kokpit INTERIA.PL