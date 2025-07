W Przypisówce terenie gminy Firlej doszło do bezprecedensowego incydentu, który może okazać się cenną lekcją odpowiedzialności dla rodziców. Jak przekazała lubartowska policja, kierowca podróżujący samochodem natknął się na mężczyznę idącego środkiem jezdni. 33-latek odbywał beztroski spacer w towarzystwie małego dziecka w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Kierowca postanowił zwrócić uwagę nieodpowiedzialnemu ojcu, że swoją postawą naraża zarówno siebie, jak i dziecko na poważne niebezpieczeństwo. Pomiędzy mężczyznami doszło do wymiany zdań, która miała nieoczekiwany finał. Mężczyzna spacerujący z dzieckiem znalazł się na masce samochodu.

Do zdarzenia została wezwana policja z KPP w Lubartowie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny. Po przybyciu na miejsce, zastali obydwu uczestników zdarzenia i jedno małe dziecko w wózku. W toku dalszych czynności, policjanci zbadali trzeźwość obydwu mężczyzn. Okazało się, że nadpobudliwy spacerowicz miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie, co wyjaśniało jego irracjonalną postawę.

Poważne konsekwencje dla mężczyzny. Sprawa trafiła do sądu

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Mężczyzna już wkrótce odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo i sprawowanie opieki w stanie nietrzeźwości. Do listy jego przewinień dopisano również zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sytuacja, która wydarzyła się w gminie Firlej to świetna okazja, by przypomnieć kilka najważniejszych zasad dotyczących udziału pieszych w ruchu drogowym. Prawna definicja pieszego obejmuje nie tylko osoby poruszające się na nogach, lecz również osoby pchające rower, motocykl, motorower, a nawet wózek dziecięcy. Pieszym według prawa jest także dziecko w wieku do 10 lat, kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.