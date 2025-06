O ile można przekroczyć prędkość i czy fotoradar ma tolerancję?

Czy to prawda, że przejeżdżając koło fotoradaru można bezkarnie przekroczyć prędkość i to o więcej niż kilka kilometrów? Czy to prawda, że zdjęcia robione są tylko przy naprawdę poważnych wykroczeniach? A może to tylko legendy powtarzane sobie przez kierowców i fotoradary rejestrują każde, nawet najmniejsze przekroczenie prędkości?