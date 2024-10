Spis treści: 01 Woda zniszczyła most w Głuchołazach. Drogowcy tworzą nowy

Woda zniszczyła most w Głuchołazach. Drogowcy tworzą nowy

Głuchołazy to jedna z miejscowości, które najmocniej ucierpiały w czasie powodzi z połowy września 2024 roku. Napór wody zerwał m.in. budowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad most przebiegający przez miejscowość w ciągu drogi krajowej nr 40. Warta prawie 38 mln zł inwestycja obejmująca nie tylko budowę mostu, ale również przebudowę siedmiu skrzyżowań na DK40 (podpisanie umowy nastąpiło w sierpniu 2023 roku) miała zostać oddana do użytku przed końcem roku. Zarówno budowany most, jak i tymczasową przeprawę działającą na czas budowy, zniszczyła jednak przepływająca przez miasto rzeka Biała Głuchołaska.

W związku z tym konieczne było stworzenie przeprawy przez rzekę, po której mogłyby poruszać się samochody. W tym celu wykorzystany jest wojskowy most DMS-65 wypożyczony przez GDDKiA z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Tworzenie nowej przeprawy drogowcy rozpoczęli od oczyszczenia miejsca, gdzie wcześniej stał most tymczasowy oraz konstrukcja budowanego przed powodzią obiektu. Do prac włączyli się również żołnierze. 7 października rozpoczął się proces skręcania konstrukcji tymczasowej przeprawy, a cztery dni później most został umieszczony na przygotowanych przyczółkach. Po wypełnieniu konstrukcji płytami jezdnymi pozostało jeszcze wykonać dojazdy do mostu.

Kiedy tymczasowy most w Głuchołazach będzie gotowy?

Drogowcy deklarowali jakiś czas temu, że robią wszystko, by most został oddany do użytku jeszcze w październiku. Wszystko wskazuje na to, że uda im się dotrzymać tego terminu. Opolski oddział GDDKiA poinformował, że przeprowadzenie próbnych obciążeń tymczasowego mostu ma nastąpić w środę 23 października. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, most ma zacząć działać w piątek 25 października.

Zdjęcie Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, most będzie przejezdny od piątku 25 października. / GDDKiA

Tymczasowy most w Głuchołazach może wytrzymać wiele lat

DMS-65, czyli Drogowy Most Składany, to stalowa konstrukcja modułowa, która pozwala w szybkim tempie odbudować uszkodzone przeprawy lub stawiać mosty zastępcze, kiedy na właściwych konstrukcjach prowadzone są remonty. Nad Białą Głuchołaską znajdują się dwa niezależne mosty obsługujące po jednym z kierunków. Każdy mierzy 36 m i waży 48 ton. Choć nazywany jest on mostem tymczasowym, to konstrukcja ta w rzeczywistości może wytrzymać wiele lat, czego przykładem jest choćby sytuacja sprzed ponad 20 lat z Krakowa. Przeprawa stworzona o most DMS-65 w latach 1999-2002 obsługiwała ruch w czasie remontu Mostu Dębnickiego.