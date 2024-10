Most w Głuchołazach otwarty. Na nowo połączono obie części miasta

W piątek, 25 października Burmistrz Głuchołaz podziękował żołnierzom z wojsk inżynieryjnych za wykonanie mostu tymczasowego na rzece Biała Głuchołaska. Tym samym ponownie udało się skomunikować obie części miasta, które w połowie września zostały zniszczone przez wezbrane wody. Oficjalnie obiekt został przekazany już do użytkowania przez mieszkańców.

Powódź zniszczyła dwa mosty. Miasto zostało podzielone

Jak przypomina PAP - we wrześniu powódź zniszczyła dwa mosty w Głuchołazach, przerzucone przez Białą Głuchołaską - most tymczasowy oraz sąsiadujący z nim most docelowy, którego stalowa konstrukcja była już przygotowana do zalania betonem. Miasto zostało podzielone przez rzekę na dwie części, a za jedyną przeprawę służył most leżący na prywatnej posesji jednej z firm.

Gdy tylko sytuacja powodziowa na to pozwoliła, GDDKiA wspólnie z wykonawcą rozpoczęli oczyszczanie dojazdu do miejsca, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej stał most tymczasowy i konstrukcja nowego obiektu. Konieczne było wyciągniecie z koryta rzeki pozostałości zniszczonych konstrukcji. 20 września do pomocy przyłączyli się żołnierze wojsk inżynieryjnych, którzy wspólnie z wykonawcą oczyszczali koryto rzeki oraz rozbierali konstrukcję mostu tymczasowego leżącego w korycie.

Budowa trwała 19 dni. Most DMS-65 to wytrzymała konstrukcja

Budowa mostu tymczasowego ruszyła 7 października. Żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia przystąpili do skręcania konstrukcji mostu tymczasowego DMS-65 wypożyczonego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Stalowa konstrukcja mostu DMS-65 wykorzystywana jest do budowy objazdów lub przepraw tymczasowych, związanych z usuwaniem m.in. skutków klęsk żywiołowych. Jej wytrzymałość została już udowodniała w latach 1999-2002, kiedy to podobny most obsługiwał ruch samochodowy w czasie remontu Mostu Dębnickiego w Krakowie. W tej samej technologii powstał most w Kiezmarku, przy remoncie mostu na Wiśle w ciągu DK7.

Dwa mosty na nowo połączyły oddzielone części miasta

Obecnie nad Białą Głuchołaską zostały zamontowane dwa niezależne mosty dla każdego z kierunków o długości 36 m i wadze 48 ton każdy. Ponadto została symbolicznie odsłonięta pamiątkowa tabliczka w ramach podziękowań za pomoc w budowie obiektów.