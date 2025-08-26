W skrócie Billy Joel ze względu na diagnozę medyczną musi zamknąć swój sklep motocyklowy 20th Century Cycles.

Imponująca kolekcja 75 motocykli artysty już niedługo trafi na aukcję.

Zamknięcie sklepu oznacza koniec ważnej epoki zarówno dla Joela, jak i dla lokalnej społeczności.

Billy Joel to amerykański artysta o imponującym dorobku muzycznym. Urodził się 9 maja 1949 roku w Nowym Jorku i zalicza się do grona najbardziej znanych wykonawców muzyki popularnej w XX wieku, a jego płyty wyprzedają się w ekspresowym tempie. Joel jest autorem hitów takich, jak "Piano Man", "Just The Way You Are", "Uptown Girl", czy "River of Dreams". Te utwory na zawsze wpisały się do kanonu klasyków, a ich rozpoznawalność jest na tyle duża, że niemal każdy chociaż raz w życiu miał okazję ich usłyszeć.

Jak się okazuje, Billy Joel ma również inną, nieco mniej popularną zajawkę. Jest pasjonatem motoryzacji, który od niemal 15 lat prowadzi sklep motocyklowy 20th Century Cycles w Oyster Bay. Przez wszystkie te lata funkcjonowania sklepu, fani artysty mieli niezastąpioną okazję podziwiać imponującą kolekcję motocykli, które niebawem trafią na aukcję. Okazuje się, że 76-latek zamyka swoją działalność, co może być spowodowane chorobą.

Billy Joel odwołał koncerty i zamknie swój kultowy sklep

Już w maju 2025 roku Billy Joel odwołał nadchodzące koncerty po tym, gdy lekarze zdiagnozowali u niego wodogłowie normotensyjne. Schorzenie powoduje gromadzenie się płynu w mózgu, co może zaburzać koncentrację, pamięć, ruch i inne funkcje mózgu. Wydawało się, że artysta pomimo diagnozy, nadal pozostaje w dobrym samopoczuciu, co potwierdził podczas podcastu Club Random prowadzonego przez Billa Mahera. Jednak najwyraźniej nie czuje się już na siłach, by dalej prowadzić sklep.

20th Century Cycles został otworzony w 2010 roku, jako warsztat motocyklowy. Billy Joel oferował w nim naprawę i serwis motocykli, renowację, a także personalizację kupowanych maszyn. Jednym z bezcennych elementów działalności sklepu była możliwość darmowego zwiedzania kolekcji motocykli należących do znanego muzyka, a zdecydowanie było na czym zawiesić oko.

Sklep Joela ożywił miasteczko. Kolekcję można było podziwiać za darmo

Rozpoznawalność artysty spowodowała, że do sklepu zaczęli przybywać nie tylko właściciele motocykli, lecz także oddani fani Billy'ego Joela. Działalność sklepu tak mocno ożywiła centrum Oyster Bay, że w 2023 roku ulica przy sklepie została przemianowana na Billy Joel Way. Sam artysta przyznał się w jednym z wywiadów, że lokalizacja sklepu była nieprzypadkowa. Miała ożywić miasteczko, co w gruncie rzeczy udało się zrealizować.

Kolekcja, którą można było zwiedzać za darmo, liczyła sobie 75 maszyn z różnych epok. Najstarsze motocykle pochodziły z lat 40., a najnowsze dotykały współczesności. Wśród imponującej liczby egzemplarzy motocykli Billy'ego Joela nie zabrakło marek takich, jak Harley-Davidson, Triumph, Ducat, Moto Guzzi, Indian i BMW.

Najcenniejszy motocykl w kolekcji Joela. Vincent Rapide z 1952 roku

Najcenniejszym egzemplarzem w kolekcji muzyka okazuje się jednak Vincent Rapide z 1952 roku, wyceniany na aukcjach na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dolarów. Motocykl ten był znany z właściwości sportowych, jako jeden z najszybszych jednośladów swojej epoki. Wersja z 1952 roku, czyli tzw. "Series C" oferowała bardzo nowoczesne, jak na swoje czasy, rozwiązania techniczne.

Przede wszystkim to egzemplarz z dwucylindrowym silnikiem V2 OHV o pojemności 998 ccm, chłodzony powietrzem. Maksymalna moc silnika to 45 KM przy 5200 obrotach na minutę. Motocykl posiada 4-biegową skrzynię biegów, a maksymalna oferowana przez niego prędkość to 177 km/h. Jednoślad wyposażony został w hamulce bębnowe, podwójne 7-calowe z przodu i pojedynczy z tyłu, a także w bak o pojemności ok. 17 litrów.

Motocykle zniknęły ze sklepu. Niebawem trafią na licytację

Jak poinformowała agencja Associated Press, imponująca kolekcja motocykli Billy'iego Joela trafi na aukcję już niebawem. Nie ustalono jeszcze daty wydarzenia, ale wiadomo, że motocykle zostały już wywiezione ze sklepu, a w ostatnim czasie 20th Century Cycle oferował jedynie sprzedać nowych, używanych i zabytkowych części motocyklowych.

To koniec pewnej ważnej epoki, łączącej artystę z motocyklami. Billy Joel pasjonuje się nimi od dekad, a w swoim życiu doznał wielu mniej lub bardziej ryzykownych zdarzeń. W 1982 roku podczas jazdy po Long Island został potrącony przez samochód, który przejechał na czerwonym świetle. Po tym wydarzeniu spędził miesiąc w szpitalu. Brał również udział w wydarzeniach motocyklowych o charakterze charytatywnym, uczestnicząc np. w rajdach na rzecz ratowników z 11 września, walki z rakiem piersi i wielu innych.

