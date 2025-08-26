Omoda 5 Hybrid wjeżdża do polskich salonów. To może być sprzedażowy hit

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Gama modeli Omody w Polsce wkrótce ulegnie poszerzeniu. Do salonów trafi dobrze już znany pojazd, czyli Omoda 5, ale w zupełnie nowej wersji napędowej, które cechuje się znacznie niższym zużyciem paliwa.

Oto nowa Omoda 5 Hybrid. Niebawem pojawi się w Polsce
Oto nowa Omoda 5 Hybrid. Niebawem pojawi się w PolsceOmodamateriały prasowe

W skrócie

  • Omoda, powstała w 2022 roku, błyskawicznie podbiła światowy rynek motoryzacyjny, osiągając sprzedaż ponad 600 tys. pojazdów w 47 krajach.
  • Na polskim rynku już we wrześniu zadebiutuje hybrydowy SUV Omoda 5 Hybrid. Producent obiecuje, że na jednym tankowaniu potrafi przejechać nawet 1000 km.
  • Model Omoda 5 Hybrid ma wypełnić lukę między autem z napędem spalinowym i elektrycznym.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Czy w ciągu ponad dwóch lat można zbudować globalną markę? Chińscy producenci po raz kolejny udowadniają, że nie tylko są w stanie błyskawicznie nadrabiać straty do topowych marek, ale przede wszystkim bardzo szybko podbijają kolejne rynki. Omoda w ciągu 27 miesięcy od debiutu osiągnęła skumulowaną sprzedaż przekraczającą 600 tys. pojazdów w 47 krajach, co uczyniło ją najszybciej rosnącą marką motoryzacyjną na świecie.

Chińćzycy jednak nie zwalniają, a na polskim rynku już niebawem pojawi się nowy model - Omoda 5 Hybrid.

Omoda 5 Hybrid ma mieć tysiąc km zasięgu

W przypadku Omody 5 Hybrid nie możemy mówić o wizualnej rewolucji, ponieważ łudząco przypomina spalinową wersję. Producent przekonuje jednak, że charakterystyczny diamentowy grill został przeprojektowany i na nowo wkomponowany w przedni pas.

Faktycznie, porównując oba auta można dostrzec, że w wersji hybrydowej osłona chłodnicy jest większa, a światła do jazdy dziennej - węższe.

Biały samochód osobowy typu SUV stoi zaparkowany na jasnym chodniku nad brzegiem wody, w tle widoczna fasada nowoczesnego budynku ze szklanymi drzwiami i oknami o zaokrąglonych kształtach.
Nowa Omoda 5 Hybrid na jednym tankowaniu pokona do 1 tys. km.Omodamateriały prasowe

Napęd Omody 5 Hybrid składa się z silnika 1.5 T-DGI generującego 143 KM i 215 Nm oraz silnika elektrycznego o mocy 204 KM, który jest zasilany przez akumulator trakcyjny o pojemności 1,9 kWh.

Układ napędowy może pracować szeregowo i równolegle, co oznacza, że oba silniki napędzają koła, a silnik spalinowy pełni również funkcję generatora, ładując akumulator.

Moc systemowa wynosi 224 KM, a chiński producent deklaruje, że nowa Omoda 5 Hybrid na jednym tankowaniu może pokonać nawet do 1 tys. km. Zasięg ten zapewni policzono wg chińskiej normy CTLC, która przekłamuje jeszcze bardziej niż WLTP.

Realny zasięg będzie więc znacznie mniejszy, szczególnie w trasie.

W kabinie Omody 5 Hybrid niespodzianek nie ma

We wnętrzu kierowca oraz pasażer będą mogli korzystać z cyfrowego kokpitu, rozbudowanego systemu multimedialnego, a na liście wyposażenia standardowego znajdzie się szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa. Zapewne będzie on identyczny jak w przypadku spalinowego odpowiednika.

Zarówno ekran cyfrowych zegarów, jak i dotykowy, systemu infotainment mają po 12,3 cala.

Zobacz również:

Na co narzekją właściciele Omody?
Wiadomości

Przejrzałem grupę właścicieli Omody. Na to narzekają klienci chińskich aut

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

Omoda 5, niezależnie od napędu, ma 444 cm długości, 182 cm szerokości oraz 159 cm wysokości. Pojemność bagażnika wersji spalinowej wynosi 360 litrów, w wersji hybrydowej pod podłogą znalazł się akumulator, przez co spadła do 300 litrów.

Kiedy Omoda 5 Hybrid trafi do polskich salonów?

W czerwcu gamę Omody uzupełnił pokaźny SUV o nazwie 9, którego układ napędowy typu plug-in generuje moc 537 KM. Z kolei Omoda 5 Hybrid została zaprezentowana podczas Auto Shanghai 2025 i już niebawem - bo we wrześniu - ma pojawić się w polskich salonach, uzupełniając lukę pomiędzy spalinowym a w pełni elektrycznym modelem.

Ile będzie kosztować Omoda 5 Hybrid w Polsce?

Oficjalna cena wersji hybrydowej nie została jeszcze podana. Za benzynową Omodę 5 należy zapłacić od 115,5 tys. zł, natomiast cena wersji elektrycznej zaczyna się od 169,9 tys. zł, przy czym można do niej uzyskać dopłatę z rządowego programu "NaszEauto" (w wysokości nawet 40 tys. zł).

Ile będzie więc kosztować Omoda 5 Hybrid? Można pospekulować, że cena tego modelu będzie zaczynała się od około 130 tys. zł, czyli na poziomie cieszącego się w Polsce dużą popularnością MG HS w wersji hybrydowej.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDIMaciej OlesiukINTERIA.PL

Najnowsze