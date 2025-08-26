W skrócie Omoda, powstała w 2022 roku, błyskawicznie podbiła światowy rynek motoryzacyjny, osiągając sprzedaż ponad 600 tys. pojazdów w 47 krajach.

Na polskim rynku już we wrześniu zadebiutuje hybrydowy SUV Omoda 5 Hybrid. Producent obiecuje, że na jednym tankowaniu potrafi przejechać nawet 1000 km.

Model Omoda 5 Hybrid ma wypełnić lukę między autem z napędem spalinowym i elektrycznym.

Czy w ciągu ponad dwóch lat można zbudować globalną markę? Chińscy producenci po raz kolejny udowadniają, że nie tylko są w stanie błyskawicznie nadrabiać straty do topowych marek, ale przede wszystkim bardzo szybko podbijają kolejne rynki. Omoda w ciągu 27 miesięcy od debiutu osiągnęła skumulowaną sprzedaż przekraczającą 600 tys. pojazdów w 47 krajach, co uczyniło ją najszybciej rosnącą marką motoryzacyjną na świecie.

Chińćzycy jednak nie zwalniają, a na polskim rynku już niebawem pojawi się nowy model - Omoda 5 Hybrid.

Omoda 5 Hybrid ma mieć tysiąc km zasięgu

W przypadku Omody 5 Hybrid nie możemy mówić o wizualnej rewolucji, ponieważ łudząco przypomina spalinową wersję. Producent przekonuje jednak, że charakterystyczny diamentowy grill został przeprojektowany i na nowo wkomponowany w przedni pas.

Faktycznie, porównując oba auta można dostrzec, że w wersji hybrydowej osłona chłodnicy jest większa, a światła do jazdy dziennej - węższe.

Nowa Omoda 5 Hybrid na jednym tankowaniu pokona do 1 tys. km. Omoda materiały prasowe

Napęd Omody 5 Hybrid składa się z silnika 1.5 T-DGI generującego 143 KM i 215 Nm oraz silnika elektrycznego o mocy 204 KM, który jest zasilany przez akumulator trakcyjny o pojemności 1,9 kWh.

Układ napędowy może pracować szeregowo i równolegle, co oznacza, że oba silniki napędzają koła, a silnik spalinowy pełni również funkcję generatora, ładując akumulator.

Moc systemowa wynosi 224 KM, a chiński producent deklaruje, że nowa Omoda 5 Hybrid na jednym tankowaniu może pokonać nawet do 1 tys. km. Zasięg ten zapewni policzono wg chińskiej normy CTLC, która przekłamuje jeszcze bardziej niż WLTP.

Realny zasięg będzie więc znacznie mniejszy, szczególnie w trasie.

W kabinie Omody 5 Hybrid niespodzianek nie ma

We wnętrzu kierowca oraz pasażer będą mogli korzystać z cyfrowego kokpitu, rozbudowanego systemu multimedialnego, a na liście wyposażenia standardowego znajdzie się szeroki pakiet systemów bezpieczeństwa. Zapewne będzie on identyczny jak w przypadku spalinowego odpowiednika.

Zarówno ekran cyfrowych zegarów, jak i dotykowy, systemu infotainment mają po 12,3 cala.

Omoda 5, niezależnie od napędu, ma 444 cm długości, 182 cm szerokości oraz 159 cm wysokości. Pojemność bagażnika wersji spalinowej wynosi 360 litrów, w wersji hybrydowej pod podłogą znalazł się akumulator, przez co spadła do 300 litrów.

Kiedy Omoda 5 Hybrid trafi do polskich salonów?

W czerwcu gamę Omody uzupełnił pokaźny SUV o nazwie 9, którego układ napędowy typu plug-in generuje moc 537 KM. Z kolei Omoda 5 Hybrid została zaprezentowana podczas Auto Shanghai 2025 i już niebawem - bo we wrześniu - ma pojawić się w polskich salonach, uzupełniając lukę pomiędzy spalinowym a w pełni elektrycznym modelem.

Ile będzie kosztować Omoda 5 Hybrid w Polsce?

Oficjalna cena wersji hybrydowej nie została jeszcze podana. Za benzynową Omodę 5 należy zapłacić od 115,5 tys. zł, natomiast cena wersji elektrycznej zaczyna się od 169,9 tys. zł, przy czym można do niej uzyskać dopłatę z rządowego programu "NaszEauto" (w wysokości nawet 40 tys. zł).

Ile będzie więc kosztować Omoda 5 Hybrid? Można pospekulować, że cena tego modelu będzie zaczynała się od około 130 tys. zł, czyli na poziomie cieszącego się w Polsce dużą popularnością MG HS w wersji hybrydowej.

