Spis treści: Ile kosztuje serwis skrzyni automatycznej? Zalety mechanicznej skrzyni biegów Co się szybciej psuje - automat czy manual? Która skrzynia jest tańsza w utrzymaniu?

Każda z nich ma swoje zalety i słabości, ale w obu przypadkach kluczem do długiej żywotności jest regularna kontrola stanu oleju przekładniowego, unikanie przeciążeń i reagowanie na pierwsze objawy usterek.

Ile kosztuje serwis skrzyni automatycznej?

Nowoczesne automaty to skomplikowane mechanizmy. Zamiast prostych kół zębatych mają złożone zestawy planetarne, zawory hydrauliczne i elektronikę sterującą. Taka konstrukcja zapewnia płynność jazdy, ale też podnosi koszty obsługi. Przyjrzeliśmy się cenom w warsztatach specjalizujących się w naprawach skrzyń automatycznych i uśrednione ceny usług przedstawiają się następująco:

wymiana oleju i filtra (600-3000 zł),

diagnostyka komputerowa (450-700 zł),

pełna naprawa lub regeneracja (od 2000 zł wzwyż)

montaż-demontaż skrzyni (500-3000 zł).

W wielu nowoczesnych autach producenci zalecają wymianę oleju co 60-80 tys. km, choć w praktyce często kierowcy o tym zapominają. Zanieczyszczony olej szybko zdegraduje skrzynię automatyczną - prowadzi do przegrzewania i uszkodzeń zaworów, sprzęgieł czy konwertera. W przypadku skrzyń mechanicznych wymiana oleju następuje rzadziej, bo ten pracuje w dużo bardziej przyjaznych warunkach i jego zadaniem jest smarowanie kół zębatych i łożysk. Są jednak serwisy, które polecają co najmniej kontrolę stanu oleju, szczególnie w autach z przebiegami powyżej 100 tys. km.

Zalety mechanicznej skrzyni biegów

"Manuale" są konstrukcyjnie prostsze i mniej wrażliwe na błędy kierowcy, ale również wymagają regularnego serwisu. Typowe czynności to:

wymiana oleju (od 100 zł),

diagnostyka (od 150 zł),

naprawa lub regeneracja (od 400 zł),

wymiana sprzęgła (od 800 zł),

demontaż i montaż skrzyni (800-1000 zł).

Choć manualna przekładnia jest tańsza w obsłudze, kierowcy często zapominają o jednym: sprzęgło to element eksploatacyjny, który z czasem po prostu się zużywa. W mieście, gdzie jazda odbywa się w korkach i z częstym ruszaniem, zużycie sprzęgła może nastąpić już po 80-100 tys. km.

Co się szybciej psuje - automat czy manual?

Statystycznie to automaty ulegają awariom częściej i drożej kosztuje ich naprawa. Ale różnica w trwałości nie wynika z samej konstrukcji, tylko z zaniedbań. W wielu przypadkach problemy z automatem pojawiają się nie dlatego, że jest wadliwy, lecz dlatego, że przez lata nikt nie wymieniał w nim oleju.

Skrzynia mechaniczna z kolei wytrzymuje więcej, ale cierpi na zużycie mechaniczne - sprzęgła, łożysk, synchronizatorów. Wymiana tych elementów to wydatek znacznie mniejszy niż remont automatu, ale nadal odczuwalny.

Która skrzynia jest tańsza w utrzymaniu?

Jeśli patrzeć tylko na koszty, skrzynia mechaniczna wygrywa. Prostsza konstrukcja, tańsze części i mniejsze ryzyko awarii sprawiają, że jest bardziej ekonomiczna w długim okresie. W automacie za komfort trzeba zapłacić - nie tylko przy zakupie auta, ale też przy każdej wymianie oleju czy naprawie.

Z drugiej strony, nowoczesne automaty potrafią odwdzięczyć się trwałością, jeśli właściciel dba o serwis. Regularne przeglądy i wymiana płynów pozwalają uniknąć poważnych usterek nawet przy dużych przebiegach.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL