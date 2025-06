Usunięcie statystycznej awarii w statystycznym samochodzie używanym w Polsce kosztuje dziś średnio 1917 zł. Największe koszty generują usterki silnika - średnio 4461 zł - i automatycznej skrzyni biegów (4142 zł). Co ciekawe - silnik, w mniej niż rok od zakupu, psuje się statystycznie w prawie co piątym sprzedanym w Polsce samochodzie używanym!

Firma podzieliła się właśnie własnymi statystykami dotyczącymi polskiego rynku, wykorzystywanymi przy - kluczowym dla wszystkich ubezpieczycieli - szacowaniu ryzyka. Warto dodać, że ubezpieczyciel oferuje ochronę gwarancyjną dla aut w wieku do 20 lat i przebiegu do 350 tys. km, co zapewnia dość dobre odzwierciedlenie pojazdów poruszających się dziś po polskich drogach (średni wiek samochodu w Polsce to 14,7 roku).