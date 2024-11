Spis treści: 01 Toyota najlepszym autem? Właściciele nie chcą ich sprzedawać

Serwis badawczy iSeeCars, który od lat analizuje sytuacje na rynku motoryzacyjnym w USA, pokusił się o nietypowy ranking. Jego analitycy wytypowali 13 modeli samochodów, które w ujęciu statystycznym, najczęściej pozostają w rękach jednego właściciela przez co najmniej 15 lat od chwili zakupu. Oznacza to, że spełniają one wymagania swoich właścicieli w takim stopniu, że ci nie widzą dla nich alternatywy.

Toyota najlepszym autem? Właściciele nie chcą ich sprzedawać

W swoim badaniu analitycy przeanalizowali losy ponad 929 tysięcy samochodów z roczników 1981-2009, które w okresie od stycznia do września bieżącego roku sprzedane zostały na amerykańskim rynku wtórnym. W oparciu o te dane stworzono ranking 13 modeli, które na tle innych aut wyróżniały się jedną cechą wspólną: trafiły na sprzedaż dopiero po co najmniej 15 latach od pierwotnej rejestracji jako nowe auta i przez cały ten czas pozostawały w rękach jednego właściciela.

Zdecydowana większość konsumentów nie posiada jednego auta więcej niż 10 lat. Jeśli trzymasz samochód przez 15 lat, to oczekujesz niezawodności, praktyczności i niskiego zużycia paliwa, czego potwierdzeniem są modele z tego zestawienia mówi Karl Brauer, analityk iSeeCars.

15 lat jednym autem. Toyota zmiażdżyła konkurencję

Aż siedem z rankingu 13 samochodów, które najczęściej pozostają w rękach pierwszego właściciela przez ponad 15 lat, to Toyoty. Co wymowne, japońska marka zdominowała pierwsze pięć miejsc nietypowego zestawienia. Zwycięstwo Toyoty jest przytłaczające tym bardziej, ze w pierwszej dziesiątce znalazł się też np. jeden z modeli Lexusa.

Niekwestionowanym numerem jeden została Toyota Highlander Hybrid. 7 proc. aut, które trafiło na rynek wtórny od stycznia do września bieżącego roku, przez co najmniej 15 lat pozostawało w rękach pierwszego właściciela. Bardzo podobnie wygląda sytuacja ze sklasyfikowaną na drugiej pozycji Toyotą Camry Hybrid. Aż 6,9 proc. sprzedanych do września tego roku egzemplarzy tego modelu trafiło w ręce drugiego właściciela dopiero po co najmniej 15 latach eksploatacji.

Zdjęcie 15 lat u pierwszego właściciela? Dla Lexusa IS350 to nic nadzwyczajnego / Informacja prasowa

Trzecie miejsce znów zajmuje Toyota Highlander, tym razem w wersji benzynowej (6,6 proc.). W pierwszej piątce zestawienia znalazła się też: Toyota Tacoma (6,4 proc), która wygrała zestawienie w kategorii pickupów, i Toyota Prius (6,3%).



Pełne zestawienie 13 modeli, z którymi pierwsi właściciele nie chcą rozstawać się przez co najmniej 15 lat od zakupu prezentuje się następująco:

Toyota Highlander Hybrid - 7.0 proc. Toyota Camry Hybrid - 6.9 proc. Toyota Highlander - 6.6 proc. Toyota Tacoma - 6.4 proc. Toyota Prius - 6.3 proc. Honda CR-V - 6.3 proc. Ford Escape Hybrid - 6.3 proc. Toyota RAV4 - 6.2 proc. Lexus IS 350 - 5.8 proc. Nissan Versa - 5.7 proc. Toyota Tundra - 5.5 proc. Honda Ridgeline - 5.5 proc. Subaru Forester 5.5 proc.

Najlepsze samochody używane. Japończycy zdeklasowali konurencję

Nie sposób przeoczyć, że w rankingu "ukochanych samochodów amerykańskich nabywców", bo tak określa swoje zestawienie sam iSeeCars, znalazł się tylko jeden model amerykańskiego producenta. Do zestawienia top 13 samochodów, które najdłużej towarzyszą w Stanach swoim pierwszym właścicielom, nie trafiło natomiast żadne auto europejskiego producenta.

Jeszcze wymowniej prezentuje się ranking najbardziej kochanych przez pierwszych właścicieli "marek". Całe zestawienie - sześciu producentów, których auta najdłużej pozostają w rękach pierwszych właścicieli, zdominowały japońscy producenci.



Ranking "najbardziej kochanych przez kierowców" marek:

Toyota 5.6 proc. Honda 5.3 proc. Lexus 4.4 proc. Mazda 4.3 proc. Hyundai 4.2 proc. Subaru 4.1 proc.