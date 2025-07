Mimo niewielkiego spadku liczby rejestracji chińskich aut w czerwcu (w stosunku do maja), Polacy coraz chętniej zaglądają do salonów marek motoryzacyjnych zza Wielkiego Muru.

Jak poinformował Interię Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar, w pierwszym półroczu bieżącego roku na polskie drogi wyjechało już 16 612 nowych samochodów osobowych "made in China". Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich jedynie 3 623. W szerszej perspektywie można więc mówić o wzrostach na poziomie blisko 360 proc. rok do roku.

Co ciekawe, wynika z nich że marki o ugruntowanej pozycji rynkowej w Polsce praktycznie nie odczuły jeszcze ekspansji samochodów "made in China". Jak to możliwe, skoro z miesiąca na miesiąc słyszymy o kolejnych rekordach rejestracji chińskich samochodów?