Zdaniem autorów analizy, ekspansja na rynki Starego Kontynentu wiązać się będzie z systematycznym z większaniem zdolności produkcyjnych chińskiego przemysłu motoryzacyjnego w Europie . AlixParetners prognozują, że do 2030 roku europejscy producenci będą zmuszeni zredukować swoje moce produkcyjne o co najmniej 400 tys. pojazdów rocznie, co oznacza konieczność cięcia etatów.

W kontekście chińskiej ekspansji na Starym Kontynencie bardzo ciekawie wygląda też prognoza mówiąca o trwającej właśnie w Chinach wojnie cenowej i powielaniu sprawdzonego w innych dziedzinach przemysłu scenariusza, mającego na celu wyłonienie liderów technologii. Z analizy wynika, że zaledwie 15 ze 129 marek, które oferują dziś w Chinach pojazdy określane jako NEV, do których zaliczamy zarówno samochody elektryczne, jak i hybrydy plug-in. ma szansę na "długoterminową rentowność". Oznacza to, że 80 proc. chińskich marek zupełnie zniknie z rynku, albo połączy się w większe grupy dające lepsze możliwości redukcji kosztów.

Scenariusz kreślony przez AlixParetners nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Dotowanie różnych gałęzi przemysłu, by wyłonić technologicznych i biznesowych liderów to reguła, która w Chinach praktykowana jest od lat.

Warto przypomnieć, że pod koniec kwietnia, przy okazji serii prelekcji poprzedzających salon motoryzacyjny w Szanghaju, swoją opinię na temat przyszłości chińskich producentów wyraził m.in. profesor Zhu Xican z wydziału Inżynierii Pojazdów Samochodowych Tongji University (jest to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Chinach). W toku dyskusji wskazał on trzy chińskie marki, które w jego opinii, nie przetrwają kolejnych trzech lat. Co ważne, wszystkie koncentrują się wyłącznie na produkcji samochodów elektrycznych. W jego opinii są to: