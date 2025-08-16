Co dalej z zakazem rejestracji samochodów spalinowych? Mocny głos przeciw

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami od 2035 roku nie będzie można w Europie sprzedawać samochodów spalinowych. Unia Europejska wciąż dąży do wprowadzenia tego zakazu, chociaż przeciw głośno opowiadają się nie tylko kierowcy, ale również największe koncerny motoryzacyjne.

Prezes Mercedesa nie gryzł się w język w kwestii zakazu rejestracji aut spalinowych
Prezes Mercedesa nie gryzł się w język w kwestii zakazu rejestracji aut spalinowychBloombergGetty Images

W skrócie

  • Unia Europejska planuje od 2035 roku wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, co spotyka się z krytyką zarówno kierowców, jak i producentów aut.
  • Prezes Mercedesa, Ola Kallenius, ostrzega, że taki zakaz może osłabić pozycję europejskiej branży motoryzacyjnej wobec silnej konkurencji z Chin i problemów z rosnącymi normami emisji.
  • Wprowadzenie obowiązku sprzedaży aut elektrycznych w całej Europie grozi zwiększeniem zależności UE od Chin, które dominują w dostawach kluczowych surowców do baterii.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ostatnio głos w tej sprawie zabrał prezes Mercedesa Ola Kallenius, który ostro skrytykował planowane wprowadzenie zakazu rejestracji aut spalinowych.

Prezes Mercedesa ostro o zakazie rejestracji aut spalinowych

Kallenius wskazał, że zakaz utrudni życie europejskim producentom samochodów, którzy już dziś znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, zmagając się z chińską konkurencją i wolnym wzrostem sprzedaży samochodów elektrycznych.

Co więcej, unijne zacieśnianie norm emisji spalin, powoduje, że producenci narażają się na kary za ich przekroczenie i muszą podnosić ceny. A to z kolei sprawia, że sprzedaż aut spada.

- Jeśli Unia nadal będzie dążyć do zakazu rejestracji aut spalinowych to europejski rynek motoryzacyjny może się załamać - powiedział Kallenius w wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi Handelsblatt.

Prezes Mercedesa, który jest również szefem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) użył również innych mocnych słów.

Potrzebujemy konfrontacji z rzeczywistością. W przeciwnym razie z pełną prędkością zmierzamy w kierunku ściany
powiedział Kallenius

Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie, ale powoli

Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie, w pierwszej połowie tego roku w Europie była o około 25 proc. wyższa niż w I połowie ubiegłego roku, ale wzrosty te są bardzo nierównomierne. Samochody elektryczne dobrze sprzedają się w zamożnych krajach Europy Północnej, które za pomocą odpowiedniej polityki fiskalnej doprowadziły do tego, że zakup aut spalinowych jest nieopłacalny.

Zobacz również:

KE opublikowała swój plan ratowania przemysłu motoryzacyjnego. Będzie zakaz rejestracji, kary i zwolnienia w fabrykach
Wiadomości

6380 zł kary od każdego samochodu. Tak UE chce ratować motoryzację

Paweł Rygas
Paweł Rygas

    Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w Europie Wschodniej i Południowej. Kraje tych rejonów są znacznie mniej zamożne, przez co w takich państwach, jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, czy kraje dawnego bloku wschodniego, z Polską na czele, sprzedaż aut bateryjnych pozostaje na śladowym poziomie.

    Np. w naszym kraju w I połowie roku sprzedano 18,5 tys. samochodów, co owszem, jest o wynikiem o połowę większym niż I połowie roku 2024, ale stanowi nikły ułamek całego rynku - w sześć miesięcy w sumie z polskich salonów wyjechało ponad 285 tys. samochodów.

    Zakaz rejestracji aut spalinowych uzależni Europę od Chin

    Eksperci zwracają również uwagę na jeszcze jedną sprawę. Przymus sprzedaży samochodów elektrycznych wepchnie Unię Europejską w uzależnienie od Chin.

    Zobacz również:

    Ograniczając eksport pierwiastków ziem rzadkich Chiny są w stanie sparaliżować przemysł na całym świecie
    Wiadomości

    Chiny żelazną ręką trzymają światowy przemysł motoryzacyjny. Lekko rozluźniły chwyt

    Mirosław Domagała
    Mirosław Domagała

      Chiny odpowiadają za przetwarzanie ponad 90 proc. wydobywanych na świecie metali ziem rzadkich, które są niezbędne do produkcji m.in. baterii trakcyjnych i silników elektrycznych.

      Przedsmak tego, jaka jest pozycja Chin, mieliśmy zaledwie kilka miesięcy temu, gdy kraj ten wprowadził licencje eksportowe dla firm chcących kupować metale ziem rzadkich. Była to jedna z form odwetu za wcześniejsze działania administracji Donalda Trumpa, która obłożyła Chiny wysokimi cłami.

      Rykoszetem oberwali wówczas producenci z Europy i Japonii, którzy już po kilku tygodniach zaczęli alarmować, że kończą im się zapasy, co w krótkim czasie doprowadzi do wstrzymania produkcji.

      Chiny ostatecznie dość szybko zaczęły licencje wydawać i kryzys został zażegnany, ale pokazał czarno na białym, do czego doprowadzi postawienie na produkcję wyłącznie samochodów bateryjnych.

      Podwyżki cen badań technicznych samochodów. Ile zapłacimy?Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze