W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę nowego węzła Dobrzyniewo Północ na trasie S19.

Nowy węzeł to odpowiedź na postulaty mieszkańców i firm z gminy Dobrzyniewo Duże domagających się lepszego dostępu do drogi ekspresowej.

Oferty na realizację węzła złożyły dwie firmy, a rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest jeszcze w tym roku.

Liczący nieco ponad 10 km odcinek drogi ekspresowej S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód zgodnie z pierwotnym projektem miał być wyposażony w jeden węzeł - Białystok Zachód. Mieszkańcy oraz firmy zlokalizowane na terenie gminy Dobrzyniewo Duże postulowali jednak o budowę jeszcze jednego węzła, ułatwiającego im korzystanie z tworzonej trasy S19. GDDKiA przychyliła się do tych apelów i w efekcie rozpisano przetarg na realizację nowego węzła - Dobrzyniewo Północ.

Ile będzie kosztować budowa nowego węzła na S19?

Teraz białostocki oddział GDDKiA poinformował o ofertach, które wpłynęły w związku z planami realizacji tego zadania. Chęć na stworzenie nowego węzła wyraziły dwie firmy. Tańszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo PORR, które wyceniło swoją usługę na 20 889 090 zł. Drugi z potencjalnych wykonawców, UNIBEP, zaproponował 25 892 796 zł za wykonanie tego zadania. Obecnie przedstawiciele GDDKiA analizują obie oferty.

Po wyłonieniu wykonawcy, planuje się, że umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Firma będzie miała za zadanie przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej, potem także tej do pozwolenia na budowę (dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i w końcu budowa węzła. Przedstawiciele GDDKiA planują, że roboty budowlane zostaną wykonane w 2028 roku.

Gdzie będzie nowy węzeł na S19?

Nowy węzeł zostanie stworzony w okolicy miejscowości Krynice. Na jego potrzeby wykorzystany zostanie wiadukt drogowy, stworzony w ramach budowy wspomnianego już odcinka S19. Wzdłuż tego wiaduktu przebiega droga powiatowa między miejscowością Krynice i istniejącą drogą krajową nr 65. W ramach zadania dobudowane zostaną łącznice wjazdowe i zjazdowe oraz dwa ronda na wschód i na zachód od S19.

Dzięki stworzeniu nowego węzła lokalna społeczność uzyska dostęp do budowanej drogi ekspresowej zarówno od strony zachodniej, z obecnej DK65 Białystok - Ełk oraz od strony wschodniej, z drogi powiatowej Krynice - DK65.

