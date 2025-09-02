Droga S10, o długości około 410 km, docelowo połączy Szczecin z aglomeracją warszawską, prowadząc przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń. Trasa zapewni bezpośrednie skomunikowanie Pomorza Zachodniego, północnej Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki niej powstanie również alternatywny szlak transportowy, biegnący na północ od autostrady A2.

Droga ekspresowa S10. Jest wniosek w sprawie ważnego odcinka

Obecnie w województwie zachodniopomorskim prowadzone są prace nad realizacją siedmiu odcinków drogi ekspresowej S10 o łącznej długości 100 km. Jednym z kluczowych fragmentów jest odcinek Łowicz Wałecki - Piecnik, dla którego drogowcy złożyli niedawno wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych budowa tego odcinka będzie mogła rozpocząć się już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

Wizualizacja drogi S10. GDDKiA

Umowę na realizację 14,8-kilometrowego odcinka podpisano pod koniec października ubiegłego roku. Kontrakt o wartości 538 mln zł, realizuje firma Budimex. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe, osiem wiaduktów, estakada oraz siedem górnych i dwa dolne przejścia dla zwierząt. Odcinek będzie jednocześnie pełnił funkcję obwodnicy Mirosławca, omijając miasto od północy. Trasa połączy się z sąsiednimi odcinkami S10 - od zachodu z fragmentem Cybowo - Łowicz Wałecki i od wschodu z odcinkiem Piecnik - Wałcz, które realizowane są równolegle.

S10 na Pomorzu Zachodnim. Wkrótce kolejne odcinki

Jednocześnie przypomniano, że w województwie zachodniopomorskim prowadzone są prace nad siedmioma odcinkami drogi ekspresowej S10. Pierwsze umowy, dotyczące odcinków Piecnik - Wałcz i Suchań - Recz, podpisano w maju ubiegłego roku, stąd też wnioski o wydanie decyzji ZRID dla tych fragmentów zostały złożone już w marcu tego roku.

W kwietniu 2025 roku złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Cybowo - Łowicz Wałecki. Miesiąc później złożono wnioski dla kolejnych dwóch odcinków - Stargard - Suchań oraz Recz - Cybowo. Dla wszystkich odcinków prowadzone są procedury administracyjne, w tym ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

