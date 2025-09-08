Co to za marka Leapmotor?

Leapmotor B05 to nowy model zaprezentowany przez chińską markę na targach motoryzacyjnych w Monachium. Chińska marka została sprowadzona do Europy przez koncern Stellantis. Francusko-włosko-amerykańska grupa w październiku 2023 roku nabyła 21 proc. udziałów chińskiego producenta. Następnie obie firmy utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło Stellantisowi. Stworzona w ten sposób firma ma za zadanie sprzedawać tanie samochody na wszystkich rynkach oprócz Chin.

W Europie Leapmotor oferował do tej pory dwa modele - miejskie auto T03 oraz SUV-a segmentu D, czyli C10. Na targi w Monachium chiński producent przybył z dwoma modelami. Pierwszym jest SUV segmentu C, B10, który oficjalnie już zadebiutował na Starym Kontynencie. Oprócz tego Leapmotor zaprezentował również propozycję dla klasycznego segmentu aut kompaktowych. Na niemieckich targach światową premierę miał model B05.

Jak wygląda Leapmotor B05?

Trudno nie dostrzec stylistycznego podobieństwa do obu oferowanych w Europie SUV-ów chińskiej marki. Producent informuje, że za sprawą swojego wyglądu samochód ma być zarówno futurystyczny, jak też "osadzony w miejskim stylu". Mamy tutaj przednie światła zaimportowane z modelu C10. Z tyłu z kolei znajdziemy napis Leapmotor i połączone listwą świetlną lampy. Ciekawostka - na tylnej klapie znajduje się też napis "Lafa 5". Tak właśnie nazywa się ten model w Chinach. Oprócz tego wzorem obu SUV-ów znajdziemy zlicowane klamki. Zbyt wiele informacji o tym modelu chiński producent jednak nie zdradza. Wiadomo, że auto oferuje drzwi z bezramkowymi szybami czy 19-calowe felgi aluminiowe.

Choć Leapmotor komunikuje, że model nazywa się B05, na klapie bagażnika można znaleźć pierwotną nazwę - Lafa 5. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Jakie rozmiary ma Leapmotor B05?

Leapmotor ma 4 430 mm długości, 1 880 mm szerokości i 1 520 mm wysokości. Rozstaw osi to natomiast 2 735 mm. Producent deklaruje, że konstrukcja pojazdu została "zoptymalizowana pod kątem osiągów i proporcji". Bez wątpienia rozmiary będą atutem nowego chińskiego modelu. Jest on zauważalnie większy od Volkswagena ID.3 (4 264 mm długości) i dokładnie tak samo długi jak Kia EV4 z nadwoziem hatchback.

Leapmotor B05 jest zauważalnie dłuższy od Volkswagena ID.3 i w tak samo długi jak Kia EV4. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Nowy Leapmotor B05. Napędy

Chiński producent nie zdradza też informacji na temat napędów, jakie będziemy mogli tutaj znaleźć. W komunikatach prasowych podkreśla jednak "sportowy" charakter swojego hatchbacka. Trudno stwierdzić, w jaki sposób będzie się to przekładać na napędy czy wrażenia z jazdy. Model zbudowany jest na tej samej platformie LEAP 3.5, tej samej, na której bazuje model B10. Można więc spodziewać się tutaj podobnych napędów. W B10 znajdziemy układ o mocy 218 KM oraz dwa warianty akumulatora - 56,2 kWh (zasięg do 361 km zgodnie z normami WLTP) oraz 67,1 kWh (do 434 km zasięgu).

Jaka konkurencja Leapmotora B05?

Chiński producent nie ukrywa jednak, że premiera B05 to "strategiczny krok w kierunku podboju europejskiego rynku kompaktowych samochodów elektrycznych, oferując produkt łączący innowacyjność, przystępną cenę i odważny styl". To zaś oznacza, że odpowiednio wyceniony chiński model, wyposażony też w dobry napęd, może nie tylko zagrozić wspomnianym już Volkswagenowi ID.3 czy Kii EV4, ale także elektrycznym wariantom kompaktów oferowanych teraz przez Stellantisa - Oplowi Astrze i Peugeotowi E-308.

Leapmotor B05 zbudowany jest na tej samej platformie co B10. Można więc spodziewać się tam podobnego układu napędowego. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

