Wydłużenie okresu rozliczania się z kar za przekroczenie emisji CO2, zacieśnienie współpracy na rzecz pojazdów autonomicznych i zwiększenie odporności łańcucha dostaw zakłada opublikowany właśnie ramowy plan zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Co to oznacza dla producentów samochodów i ich klientów?

Opublikowane założenia to efekt zapoczątkowanego w styczniu ”dialogu strategicznego na temat przyszłości przemysłu motoryzacyjnego”. W pracach nad proponowanymi rozwiązaniami, oprócz przedstawicieli władz UE, uczestniczą przedstawiciele aż ”22 kluczowych graczy z sektora motoryzacyjnego”

Pod hasłami o wspieraniu cyfryzacji kryje się np. utworzenie ”europejskiego sojuszu na rzecz pojazdów autonomicznych”. Oznacza to, że najwięksi gracze branży automotive planują wspólną prace w tym zakresie, by nadążyć za konkurencją ze strony Chin czy Tesli.

W przypadku odporności łańcucha dostaw chodzi m.in. o wsparcie europejskiego przemysłu akumulatorowego. KE zamierza przeznaczyć na ten cel 1,8 mld euro. Pod zawiłym sformułowaniem dotyczącym ” wymiaru społecznego ” kryje się np. zwiększenie finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

To oznacza, że branża szykuje się na redukcję etatów poprzez ”wsparcie pracowników, którzy chcą się przekwalifikować i szukać nowych możliwości zatrudnienia”.

Koniec marzeń o spalinówkach. Zakaz rejestracji nie trafi do kosza

W opublikowanym przez KE planie nie ma na ani słowa o zmianach dotyczących harmonogramu przestawiania się europejskiego przemysłu na elektromobilność. Więcej - punkt o nazwie "Shift to zero emission vehicles" jasno wskazuje, że UE nie zamierza zbaczać z obranej już drogi do elektromobilności.