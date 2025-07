Wakacje trwają w najlepsze, a wraz z ich rozpoczęciem niemal wszystkie sieci stacji paliw w Polsce przygotowały dla zmotoryzowanych różne promocje. Zatankować można znacznie taniej, jednakże kierowcy powinni nie tylko pamiętać o spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do otrzymania obniżki, ale przede wszystkim także o przestrzeganiu konkretnych zasad podczas tankowania.

Policjanci niezbyt często wystawiają mandaty podczas tankowania, ale warto mieć na uwadze, że przepisy dają taką możliwość. Najczęściej popełnianym błędem jest tankowanie z włączonym silnikiem, co nie tylko jest skrajnie niebezpieczne, ale wiąże się z mandatem karnym w wysokości 100 zł. Funkcjonariusze powołują się na art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale mogą również nałożyć dodatkowe 300 zł za nadmierną emisję hałasu i spalin.

Jeden papieros kosztował go 500 zł. Na stacjach paliw obowiązuje całkowity zakaz palenia

Nikogo nie powinien dziwić całkowity zakaz palenia na terenie stacji paliw, co bezpośrednio wynika ze zwiększonego ryzyka wybuchu lub pożaru. Nie brakuje jednak kierowców, którzy palą papierosy blisko dystrybutorów, za co grozi mandat w wysokości nawet 500 zł. Warto zaznaczyć, że zakaz palenia papierosów dotyczy zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Przepisy jasno określają także sposób przewożenia paliwa, jak i możliwą ilość. W jednej jednostce transportowej, czyli samochodzie lub samochodzie z przyczepą, można przewozić do 240 litrów paliwa poza tym, które znajduje się w zbiorniku pojazdu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaznacza, że zatankowane paliwo w maksymalnej ilości należy rozłożyć na co najmniej cztery kanistry, z których każdy może mieć do 60 litrów pojemności.